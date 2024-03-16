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    Экс-президент РФС Колосков раскрыл размер своей пенсии

    Бывший президент РФС Вячеслав Колосков ответил, реально ли в России прожить только на пенсию.

    – Ловчев сказал, что на 30 тысяч сложно прожить? Не надо принимать на слово все, что говорит Евгений Серафимович.

    Ловчев – богатый человек, не побоюсь этого слова. У него есть манера такая – прикинуться сиротой казанской. Сколько заслужил, столько и получает!

    – Можете рассказать про свою пенсию?

    У меня пенсия – 50 тысяч рублей. Она была 40, потом 45, а с февраля выросла до 50. Но я 16 лет руководил управлением футбола и хоккея спорткомитета СССР. У меня не просто выслуга лет, но и государственный срок есть.

    Реально ли прожить только на пенсию? Живут же десятки миллионов людей на пенсию. Я знаю тысячи людей, которые живут исключительно на пенсию.

    У абсолютного большинства нет же какого-то приработка или загашника. Много людей живут на одну пенсию. Ну и что?! Живут же.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:53
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    Комментарии (10)
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    Cleaner
    1710598682
    У большинства людей пенсия около ДВАДЦАТИ тысяч. Плюс-минус. А ты, Колосков, на 50 прожить "как то умудряешься"! 50 тыщ во многих регионах люди ХОРОШЕЙ ЗАРПЛАТОЙ считают. ЗАЖРАЛИСЬ вы там, на своих ГОСУДАРСТВЕННЫХ СРОКАХ!!!...(((
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    ...уефан
    1710599864
    ...я плакаль)...
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    portero
    1710601986
    Скажем так:лжец! ибо это только часть пенсии, а остальное типо другие выплаты!!!! Федеральная какая????
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    nemolod
    1710602347
    "Живут же"? - НЕ ЖИВУТ А СУЩЕСТВУЮТ!
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    JIEGEHDA
    1710602836
    Так и не ответил он на вопрос . Может ли он чисто на пенсию прожить? Отвечая другие живут же это бред. У многих пенсия 15-17 к. Вот они да . Только они не живут а выживают . Каждую копейку экономя
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    WILDLING_HRUNDEL
    1710606270
    Предлагаю скинуться ему на жизнь
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