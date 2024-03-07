Арест Савина, Погба позвали в Россию, Анчелотти грозит тюрьма и другие новости

Появилось видео с Промесом из ночного клуба в Дубае

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Анчелотти может попасть в тюрьму на 4 года – есть реакция тренера

Савина заочно арестовали за дискредитацию армии

ЦСКА был готов продать Чалова «Зениту», но при одном условии

Погба пригласили в российскую Медиалигу – известна предложенная ему зарплата

Балотелли взорвал петарду в раздевалке команды

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Агент назвал условие для ухода Хвичи из «Наполи»

Определились 4 из 8 участников 1/4 финала Лиги чемпионов – сегодня «Реал» удержал ничью с «Лейпцигом», а «Манчестер Сити» победил «Копенгаген»