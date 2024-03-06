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    • ЦСКА был готов продать Чалова «Зениту», но при одном условии

    ЦСКА был готов продать Чалова «Зениту», но при одном условии

    ЦСКА всерьез рассматривал вариант с продажей нападающего Федора Чалова прошедшей зимой.

    Московский клуб изучал 10-миллионное предложение «Зенита», поскольку опасается в конце года бесплатно потерять игрока, у которого 31 декабря истекает контракт.

    При этом ЦСКА получил бы за форварда не только деньги, но и защитника Данила Кругового. Это было одним из условий сделки.

    Трансфер сорвался из-за нежелания самого Чалова переходить в «Зенит». Его приоритет – продолжение карьеры в Европе.

    • В этом сезоне воспитанник ЦСКА забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 27 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 12 млн евро.

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    Источник: «Мутко против»

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    06.03.2024 16:37
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    Комментарии (11)
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    DOCTOR PENALTY
    1709732855
    Респект Фёдору! Очень правильное решение. Не стал уподобляться ерохиным-суторминым-бакаевым.
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    Красногвардейчик
    1709734110
    Федю в болото тащили...но не поддался он...нет))
    Ответить
    СпорЦмен
    1709734529
    Еще 1 партиот вырос. Хочет улучшить чужой чемпионат.
    Ответить
    ...уефан
    1709735471
    ...прежде, чем попасть в Зенит, Чалому надо было мозоли на заднице набить, для сидения там на лавке...
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    k611
    1709741776
    Желание играть в Европе похвально, но потянет ли вопрос.
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