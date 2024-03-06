ЦСКА был готов продать Чалова «Зениту», но при одном условии

ЦСКА всерьез рассматривал вариант с продажей нападающего Федора Чалова прошедшей зимой.

Московский клуб изучал 10-миллионное предложение «Зенита», поскольку опасается в конце года бесплатно потерять игрока, у которого 31 декабря истекает контракт.

При этом ЦСКА получил бы за форварда не только деньги, но и защитника Данила Кругового. Это было одним из условий сделки.

Трансфер сорвался из-за нежелания самого Чалова переходить в «Зенит». Его приоритет – продолжение карьеры в Европе.