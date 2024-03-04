Чалов ответил на предложение «Зенита»

«Зенит» пытался купить нападающего ЦСКА Федора Чалова.
Прошедшей зимой петербургский клуб предлагал около 10 миллионов евро за игрока, но получил от него отказ.
Приоритет 25-летнего форварда – продолжить карьеру в Европе. Переговоры о продлении контракта с армейцами тоже ведутся.
- В этом сезоне Чалов забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 27 матчах.
- Его соглашение с ЦСКА истекает 31 декабря 2024 года.
- Рыночная стоимость футболиста – 12 млн евро.
Следите за новостями из мира футбола в нашем телеграм-канале!