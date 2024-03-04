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    Чалов ответил на предложение «Зенита»

    «Зенит» пытался купить нападающего ЦСКА Федора Чалова.

    Прошедшей зимой петербургский клуб предлагал около 10 миллионов евро за игрока, но получил от него отказ.

    Приоритет 25-летнего форварда – продолжить карьеру в Европе. Переговоры о продлении контракта с армейцами тоже ведутся.

    • В этом сезоне Чалов забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 27 матчах.
    • Его соглашение с ЦСКА истекает 31 декабря 2024 года.
    • Рыночная стоимость футболиста – 12 млн евро.

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    Источник: RT

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    04.03.2024 22:22
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    Комментарии (12)
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    BRO_football
    1709582202
    Кому 10 млн предлагали? Лично Чалову? Или всё же ЦСКА, который, скорее всего, ответил "Мало!"
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1709583461
    Если он у коней стал хуже играть, то на кой ляд он Зениту? Гыгыгы
    Ответить
    Mirak92
    1709584015
    за 5 бы + ЗЕ БРЕВНЕТТО в подарок
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1709587195
    Фёдор повёл себя достойно и дальновидно.
    Ответить
    ss21
    1709598284
    Для продления контракта что не вы думаешь, через неделю напишут что его Барса просматривает.
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1709608189
    Враньё
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1709608404
    Все пропало) без тебя Федя!)
    Ответить
    Дубина
    1709611473
    Какая ему Европа!! Он в конюшне полу живой ладу дать не может((( РЖУ не могу
    Ответить
    моэм
    1709614148
    Не повёлся на большие деньги , это хорошо . более того , так любит футбол , что согласен ехать в Европу на ещё меньшую зарплату чем в ЦСКА....когда футбол у футболиста на первом месте это согласитесь достойно уважения ....пожелаем ему успехов.
    Ответить
    Давид59
    1709615972
    Вообще-то в Европе он уже поиграл. В Швейцарии. Там не потянул. Ну теперь, наверное, Реал.
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