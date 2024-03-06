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    Агент назвал условие для ухода Хвичи из «Наполи»

    Мамука Джугели, агент вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии, сделал заявление о будущем игрока.

    «Он уйдет, если другой клуб сделает предложение, от которого руководство «Наполи» не сможет отказаться.

    Я не могу говорить о конкретной сумме, оценивать будет президент Де Лаурентис.

    Я защищаю контракт Хвичи и его работу. Все станет ясно в конце мая», – сказал агент.

    • В этом сезоне Хвича забил 9 голов и сделал 6 ассистов в 35 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 80 миллионов евро.
    • Контракт грузинского вингера с «Наполи» рассчитан до 2027 года.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    06.03.2024 21:09
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    Комментарии (4)
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    russkiisergei
    1709749612
    Условие одно тут! Как начнёт вновь нормально играть, так и может купит кто, этого продавца фруктов!!!
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    Mirak92
    1709750027
    Наполи его потолок .
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    opderotot
    1709751543
    Мужики, что ставят на спорт. Я тут поверил в псевдо 99% прохода от телега-каналов и пабликов в вк. Ничего там не заходит. Вернулся на старый сервис. 10 лет им. Ищите их в любом поиске: «серебряный прогноз». Сайт. До победы прогнозы дают.
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