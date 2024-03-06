Агент назвал условие для ухода Хвичи из «Наполи»

Мамука Джугели, агент вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии, сделал заявление о будущем игрока.
«Он уйдет, если другой клуб сделает предложение, от которого руководство «Наполи» не сможет отказаться.
Я не могу говорить о конкретной сумме, оценивать будет президент Де Лаурентис.
Я защищаю контракт Хвичи и его работу. Все станет ясно в конце мая», – сказал агент.
- В этом сезоне Хвича забил 9 голов и сделал 6 ассистов в 35 матчах.
- Его рыночная стоимость – 80 миллионов евро.
- Контракт грузинского вингера с «Наполи» рассчитан до 2027 года.