Агент назвал условие для ухода Хвичи из «Наполи»

Мамука Джугели, агент вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии, сделал заявление о будущем игрока.

«Он уйдет, если другой клуб сделает предложение, от которого руководство «Наполи» не сможет отказаться.

Я не могу говорить о конкретной сумме, оценивать будет президент Де Лаурентис.

Я защищаю контракт Хвичи и его работу. Все станет ясно в конце мая», – сказал агент.