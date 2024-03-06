Появилось видео с Промесом из ночного клуба в Дубае

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес посетил минувшей ночью клуб в Дубае вместе со своей девушкой Табатой Робинсон.

Журналист Иван Карпов также сообщил, что информация о нахождении Промеса под домашним арестом не соответствует действительности.

На прошлой неделе Промес не смог вылететь со «Спартаком» в Россию после сборов в Дубае. Его задержали в ОАЭ, так как он попал в аварию и скрылся с места ДТП.

Впоследствии футболиста отпустили из полиции, но запретили покидать страну до суда.

Ранее в Нидерландах Промес получил два тюремных срока: 1,5 года – за нападение с ножом на двоюродного брата, 6 лет – за контрабанду наркотиков. Страна сделала запрос об экстрадиции игрока.

В понедельник появилась информация, что Промеса не выдадут Нидерландам. Сообщалось, что полузащитника, вероятно, приговорят в ОАЭ к штрафу за аварию, но он избежит тюремного заключения.

Суд над Промесом в Эмиратах был запланирован на вторник, но был отложен на неделю

Нидерландец пропустил матч «Спартака» с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ. Вероятно, он также не сыграет и в следующей встрече красно-белых против «Факела» 10 марта.

Сообщалось, что московский клуб намерен оштрафовать Промеса после его возвращения в Россию.

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