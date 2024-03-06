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    Появилось видео с Промесом из ночного клуба в Дубае

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес посетил минувшей ночью клуб в Дубае вместе со своей девушкой Табатой Робинсон.

    Журналист Иван Карпов также сообщил, что информация о нахождении Промеса под домашним арестом не соответствует действительности.

    • На прошлой неделе Промес не смог вылететь со «Спартаком» в Россию после сборов в Дубае. Его задержали в ОАЭ, так как он попал в аварию и скрылся с места ДТП.
    • Впоследствии футболиста отпустили из полиции, но запретили покидать страну до суда.
    • Ранее в Нидерландах Промес получил два тюремных срока: 1,5 года – за нападение с ножом на двоюродного брата, 6 лет – за контрабанду наркотиков. Страна сделала запрос об экстрадиции игрока.
    • В понедельник появилась информация, что Промеса не выдадут Нидерландам. Сообщалось, что полузащитника, вероятно, приговорят в ОАЭ к штрафу за аварию, но он избежит тюремного заключения.
    • Суд над Промесом в Эмиратах был запланирован на вторник, но был отложен на неделю
    • Нидерландец пропустил матч «Спартака» с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ. Вероятно, он также не сыграет и в следующей встрече красно-белых против «Факела» 10 марта.
    • Сообщалось, что московский клуб намерен оштрафовать Промеса после его возвращения в Россию.

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.03.2024 11:20
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    Комментарии (50)
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    Cleaner
    1709722796
    У Промеса нет никаких моральных принципов. Голова его пуста. Ему ПЛЕВАТЬ на Спартак, на Россию, на Голландию и на свою родню. Вообще плевать на всех. Потому он и ТРАВИТ НАРКОТОЙ народ, бросается с ножом на брата, запросто уезжает с места ДТП. Мозга у этого человека НЕТ. Одни рефлексы. Пожрать, поспать, погулять. И этого гопника спартачи называют СВОИМ и УКРЫВАЮТ в Тарасовке. Промес тусит, а СТЫДНО за Спартака...(
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    яцык
    1709722965
    Нет ну а что вы хотели? Это ночной клуб нужно наркоту толкать
    Ответить
    Азбука
    1709724417
    Его насильно заставляют нарушать спортивный режим. Это заговор.
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    Айболид
    1709727077
    Кабаки и бабы доведут до цугундера! (с)
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    Вомбат
    1709728545
    Вы что, действительно все не понимаете, что дело тут не в нарушении спортивного режима?Высокопоставленный болельщик Спартака, фамилия коего начинается на букву Л, договорился с властями ОАЭ, что Промеса не посадят за бегство с места ДТП, если он посидит там под домашним арестом до суда. А он как-то вышел из дома он отправился в ночной клуб. Теперь у ОАЭ появился отличный предлог для того, чтобы и с Россией отношения не испортить и Нидерландам угодить. Его могут посадить в эмиратскую тюрягу за нарушение режима домашнего ареста месяцев этак на 6, а тем временем приговор апеляционного суда подтвердит первончальный, в Эмираты придет запрос Интерпола, и адью.
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    Pooodle
    1709730960
    Подвел команду перед первым после перерыва и важнейшим матчем. Правильно, отдыхай дорогой)))
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    алдан2014
    1709731994
    Помойка уже вся отписалась? Одного точно не хватает
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    JTherry
    1709733289
    "Промес посетил минувшей ночью клуб в Дубае вместе со своей девушкой Табатой Робинсон..." ...чушь полнейшая, видос выложила Табата, сегодня находясь уже в Америке, так быстро туда не попасть... поэтому поберегите свои пуканы бом.жи и клинер в частности...))) это видео имеет как минимум недельный срок давности...))
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    BRO_football
    1709734313
    Красавец! Получил дополнительный отпуск за счёт клуба.
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    TIMOTHY
    1709741902
    Газпром вынудил, заставил,идти в ночной клуб уголовника)
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