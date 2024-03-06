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    Погба пригласили в российскую Медиалигу

    Спортивный директор «БроукБойз» Артeм Хачатурян рассказал, что медийный клуб заинтересован в услугах Поля Погба.

    • Француза на 4 года отстранили от футбола за допинг.
    • В августе у него обнаружили слишком высокий уровень тестостерона после матча с «Удинезе» (3:0).
    • «Ювентус» собирается расторгнуть контракт с 30-летним полузащитником.

    «Кому-то это может показаться смешным, но мы действительно пригласили Поля Погба. Мы сделали запрос в агентство Мины Райолы, которое продолжает заниматься делами после его смерти.

    Делами Поля заведует Рафаэла Пимента. Они пока ответили вежливым отказом. У нас идет диалог, они пребывают в стадии отчаяния и так быстро не могут принять факт, что одному из лучших футболистов мира запретили надолго играть в футбол.

    Очевидно, что окно возможностей для Погба расширяться не будет. На данный момент по статусу и уровню соревнований «МФЛ» – самый серьезный чемпионат, в котором Погба может принять участие. Мы продолжим диалог», – заявил Хачатурян.

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    Источник: телеграм-канал МФК «БроукБойз»

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    06.03.2024 17:42
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    Комментарии (2)
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    acor94
    1709736862
    4 дивизион, (2 лига) посерьёзнее будет. Она полупрофессиональная и под законы уефа не попадает. Там сейчас наш Севастопль играет
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    Mirak92
    1709750114
    Погба то вкурсе?) Он ужинает ,за такие деньги ,которые вы ему и за год не предложите) улоуналига)
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