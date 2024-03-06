Погба пригласили в российскую Медиалигу

Спортивный директор «БроукБойз» Артeм Хачатурян рассказал, что медийный клуб заинтересован в услугах Поля Погба.

Француза на 4 года отстранили от футбола за допинг.

В августе у него обнаружили слишком высокий уровень тестостерона после матча с «Удинезе» (3:0).

«Ювентус» собирается расторгнуть контракт с 30-летним полузащитником.

«Кому-то это может показаться смешным, но мы действительно пригласили Поля Погба. Мы сделали запрос в агентство Мины Райолы, которое продолжает заниматься делами после его смерти.

Делами Поля заведует Рафаэла Пимента. Они пока ответили вежливым отказом. У нас идет диалог, они пребывают в стадии отчаяния и так быстро не могут принять факт, что одному из лучших футболистов мира запретили надолго играть в футбол.

Очевидно, что окно возможностей для Погба расширяться не будет. На данный момент по статусу и уровню соревнований «МФЛ» – самый серьезный чемпионат, в котором Погба может принять участие. Мы продолжим диалог», – заявил Хачатурян.