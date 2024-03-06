Реакция Анчелотти на требование прокуратуры отправить его в тюрьму почти на 5 лет

Стало известно, как главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на обвинения в свой адрес.

Итальянца обвинили в двух налоговых преступлениях в период с 2014 по 2015 год.

Он якобы неправильно декларировал имиджевые права, создав для этого запутанную схему.

По версии следствия, Анчелотти скрыл от налоговых органов Испании 1,06 млн евро.

За это прокуратура потребовала приговорить тренера «Реала» к 4 годам и 9 месяцам тюремного заключения.

Анчелотти очень спокойно отнесся к появившейся информации, поскольку абсолютно убежден в своей невиновности.

Адвокаты итальянского специалиста уже работают над этим вопросом.

Сам тренер должен опубликовать в соцсетях заявление перед сегодняшним матчем ЛЧ против «Лейпцига».