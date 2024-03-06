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    • Реакция Анчелотти на требование прокуратуры отправить его в тюрьму почти на 5 лет

    Реакция Анчелотти на требование прокуратуры отправить его в тюрьму почти на 5 лет

    Стало известно, как главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на обвинения в свой адрес.

    • Итальянца обвинили в двух налоговых преступлениях в период с 2014 по 2015 год.
    • Он якобы неправильно декларировал имиджевые права, создав для этого запутанную схему.
    • По версии следствия, Анчелотти скрыл от налоговых органов Испании 1,06 млн евро.
    • За это прокуратура потребовала приговорить тренера «Реала» к 4 годам и 9 месяцам тюремного заключения.

    Анчелотти очень спокойно отнесся к появившейся информации, поскольку абсолютно убежден в своей невиновности.

    Адвокаты итальянского специалиста уже работают над этим вопросом.

    Сам тренер должен опубликовать в соцсетях заявление перед сегодняшним матчем ЛЧ против «Лейпцига».

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    Источник: El Chiringuito TV

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    06.03.2024 16:47
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