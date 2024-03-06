Реакция Анчелотти на требование прокуратуры отправить его в тюрьму почти на 5 лет

Стало известно, как главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на обвинения в свой адрес.
- Итальянца обвинили в двух налоговых преступлениях в период с 2014 по 2015 год.
- Он якобы неправильно декларировал имиджевые права, создав для этого запутанную схему.
- По версии следствия, Анчелотти скрыл от налоговых органов Испании 1,06 млн евро.
- За это прокуратура потребовала приговорить тренера «Реала» к 4 годам и 9 месяцам тюремного заключения.
Анчелотти очень спокойно отнесся к появившейся информации, поскольку абсолютно убежден в своей невиновности.
Адвокаты итальянского специалиста уже работают над этим вопросом.
Сам тренер должен опубликовать в соцсетях заявление перед сегодняшним матчем ЛЧ против «Лейпцига».