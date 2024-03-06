Анчелотти может попасть в тюрьму на 4 года

Главному тренеру «Реала» Карло Анчелотти предъявлены обвинения в двух налоговых преступлениях, связанных с неправильным декларированием имиджевых прав в 2014–2015 годах.

По версии обвинения, итальянец создал сложную и запутанную схему, скрыв от налоговых органов Испании 1,06 млн евро. Он сымитировал передачу имиджевых прав юридическим лицам, зарегистрированным и осуществлявшим деятельность за границей, чтобы не платить налог на эти доходы в Испании.

По данным elDiario.es, прокуратура запросила для Анчелотти 4 года и 9 месяцев тюремного заключения.