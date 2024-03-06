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    Анчелотти может попасть в тюрьму на 4 года

    Главному тренеру «Реала» Карло Анчелотти предъявлены обвинения в двух налоговых преступлениях, связанных с неправильным декларированием имиджевых прав в 2014–2015 годах.

    По версии обвинения, итальянец создал сложную и запутанную схему, скрыв от налоговых органов Испании 1,06 млн евро. Он сымитировал передачу имиджевых прав юридическим лицам, зарегистрированным и осуществлявшим деятельность за границей, чтобы не платить налог на эти доходы в Испании.

    По данным elDiario.es, прокуратура запросила для Анчелотти 4 года и 9 месяцев тюремного заключения.

    • Сегодня «Реал» сыграет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов дома с «Ред Булл Зальцбург». Первую встречу мадридцы выиграли в гостях со счетом 1:0.
    • «Реал» лидирует в Примере с 66 очками после 27 матчей. Отрыв от ближайшего преследователя «Жироны» составляет 7 очков.

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    Источник: elDiario.es

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    06.03.2024 13:13
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    Комментарии (6)
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    BVG4
    1709721237
    Да кто ж его посадит?! Он же....
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    Cleaner
    1709721393
    Как повезло спартаковскому Промесу, у него такой тренер почти 5 лет будет!!!...)))
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    belforw
    1709722256
    Ecли нужнa пoмoщь в cтавкax - leobets.ru
    Ответить
    Pooodle
    1709731500
    известен новый тренер Спартака! Гы-гы-гы!
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    гууд
    1709739832
    Редактор! вот молодец! серьезно! фотка огонь и в тему!))))
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