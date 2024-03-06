Стало известно, какую зарплату «БроукБойз» предложили Погба

Спортивный директор «БроукБойз» Артeм Хачатурян написал письмо Полю Погба.

Француза на 4 года отстранили от футбола за допинг.

В августе у него обнаружили слишком высокий уровень тестостерона после матча с «Удинезе» (3:0).

«Ювентус» собирается расторгнуть контракт с 30-летним полузащитником.

Сообщалось, что «БроукБойз» заинтересованы в переходе Погба.

«Уважаемый Поль Погба. Клуб «БроукБойз», один из лидеров Медиалиги, приглашает вас стать нашим игровым козырем. Ваши навыки крайне важны для нашего успеха.

Понимая непредвиденные трудности, влияющие на ваше текущее игровое время, мы готовы оказать вам поддержку для поддержания вашей формы.

Мы предлагаем вам отдельное проживание в Одинцово, зарплату в размере 1500 долларов и доступ к нашему современному медицинскому центру.

К сожалению, мы не можем предложить вам больше, чем нашим текущим лидерам команды из-за политики клуба. Здесь, в России, вы становились чемпионом мира! Уверены, вы сможете здесь вспомнить былые времена и реанимировать карьеру!

Давайте создадим историю вместе», – говорится в письме Хачатуряна.