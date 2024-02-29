Тренер «Урарту» рассказал о зарплате Глушакова

37-летний полузащитник Денис Глушаков согласился играть в Армении за минимальную зарплату.

Об уровне доходов российского футболиста рассказал главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько.

«Это футболист, которого я знаю давно и хорошо. Когда возглавил «Химки» четыре года назад, хотел пригласить его в команду, но тогда не получилось. Зато вышло сейчас.

Самое важное – Глушаков хочет играть, что он уже показал в дебютном матче. У него есть силы и способности продолжать карьеру. Опыт, который у него есть, который он может передать в тренировочном процессе и официальных играх, нам поможет.

Пожалуй, это один из самых опытных игроков не только в «Урарту», но и во всем чемпионате. Своей игрой Денис заслужит здесь такое же уважение, какое есть у него в России.

Также отмечу, что играет он за нас не за деньги. Его желание играть превалирует над финансовой составляющей. Даже по меркам чемпионата Армении он получает копейки«, – заявил Гунько.