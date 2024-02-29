Стало известно, связаны ли проблемы Промеса в аэропорту Дубая с экстрадицией в Нидерланды

Появилась новая информация о ситуации с Квинси Промесом, который не смог вылететь из ОАЭ в Россию.

«По моей информации, отсутствие Промеса на рейсе с командой не связано с уголовным делом и потенциальной экстрадицией», – написал в своем телеграм-канале заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов.

В Нидерландах Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.

Его элитная недвижимость в голландских городах арестована и готовится к конфискации.

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