Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Стало известно, связаны ли проблемы Промеса в аэропорту Дубая с экстрадицией в Нидерланды

Стало известно, связаны ли проблемы Промеса в аэропорту Дубая с экстрадицией в Нидерланды

29 февраля 2024, 17:32
17

Появилась новая информация о ситуации с Квинси Промесом, который не смог вылететь из ОАЭ в Россию.

«По моей информации, отсутствие Промеса на рейсе с командой не связано с уголовным делом и потенциальной экстрадицией», – написал в своем телеграм-канале заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов.

  • В Нидерландах Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
  • Его элитная недвижимость в голландских городах арестована и готовится к конфискации.

РПЛ возвращается: отгадывайте игроков любимого чемпионата в новой игре!

Еще по теме:
Игроки «Спартака» отказались удалять Промеса из командного чата 9
Суд отказал Промесу в проведении психиатрической экспертизы 4
Промеса допрашивали в Дубае с мешком на голове – у него могут быть психические проблемы 8
Источник: телеграм-канал Василия Конова
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дубина
1709217427
Тему для аля-бзянита кидают!!! Не прошло и часа газпром уже знает в чем дело((!!!....
Ответить
Cleaner
1709220712
А может Промес по привычке и в Дубае наркотой барыжить начал? От этого СПАРТАКОВЦА всего ожидать можно!..
Ответить
BoevStas1
1709222896
Твари!отпустите Антоха!)он два Зениту забьет!!!
Ответить
Каратель помойников
1709228596
Прилетит после 2 марта,а кто решил так и почёму ,мы можем только догадываться
Ответить
BVG4
1709228856
А в Дубаиии., а в Дубаииии..., сидит под пальмою Махмуд Алииии... И вдруг...., выковыривают фигуранта.... Промес пошел..... Я сказал.... - Промес пошеееееел... Аааааа.. Нннаааааа... желееезнооой скамьеееее..., Наааааа скаааамье подсудиииимых, Там сидит его дооооочь и какой-то жигааааан, Раааасставалися молча, как всегда горделиво, Попросииил уркагаааан, поооопрощааааться с женой....
Ответить
Владимир-Родионов-yandex
1709233091
***** воду замутили, от них одни подлянки.
Ответить
Исмо
1709269489
Наверное газприем причастен,после матча со Спартаком отпустят:)
Ответить
Georgy-Gappoev-vkontakte
1709272357
Ждём преступника в тюрьме!
Ответить
Вася-Рогов-google
1709276808
Наверное потому что он чёрный
Ответить
Виторио
1709303320
1)Канитель с Промесом невыгодна прежде всего Краснодару, как ни странно. 2) Арабы, конечно, Промеса голландским мочалкам не отдадут. Им, арабам, кусаться с Русью не с руки. Но оштрафуют чувака.
Ответить
Главные новости
Фото«Крылья Советов» подписали экс-игрока ЦСКА и «Зенита»
15:47
Агент Батракова назвал команду, в которой видит футболиста через три года
15:23
1
Фото«Динамо» объявило о трансфере игрока сборной Чили
14:21
Фото«Ростов» объявил о трансфере экс-спартаковца
14:14
1
В Турции оценили дебютную игру Батракова в Лиге чемпионов
13:50
3
Головин останется в «Монако»: он не ведет переговоров с другими клубами
13:29
5
Хлусевич после ухода из «Спартака» согласовал контракт с новым клубом
13:00
3
«Зенит» – «Локомотив» рассудит Новиков и другие назначения на 8-й тур РПЛ
12:45
5
«Спартак» расторг контракт с защитником, сыгравшим 110 матчей за клуб
12:15
15
Семак – о поражении от ЦСКА: «Зенит» играл лучше, судейство внесло коррективы»
12:10
17
Все новости
Все новости
Бабаев сменит московское «Динамо» на махачкалинское
15:53
Игрок сборной Чили прокомментировал свой переход в «Динамо»
15:42
Селюк назвал большую проблему «Спартака»: «Так чемпионами не становятся»
15:30
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
14:55
1
Кисляк оценил переход Олейникова в ЦСКА
14:46
Вендел не поможет «Зениту» в матче с «Локомотивом»
13:33
2
Головин останется в «Монако»: он не ведет переговоров с другими клубами
13:29
5
Кисляк оценил дебют Батракова в Лиге чемпионов
13:16
1
Хлусевич после ухода из «Спартака» согласовал контракт с новым клубом
13:00
3
«Зенит» – «Локомотив» рассудит Новиков и другие назначения на 8-й тур РПЛ
12:45
5
Фото«Оренбург» подписал бывшего игрока «Спортинга»
12:32
«Спартак» расторг контракт с защитником, сыгравшим 110 матчей за клуб
12:15
15
Семак – о поражении от ЦСКА: «Зенит» играл лучше, судейство внесло коррективы»
12:10
17
Видео«Добро пожаловать домой»: «Локо» объявил о трансфере игрока за 125 миллионов рублей
12:00
1
Стало известно, где продолжит карьеру Ильзат Ахметов
11:40
3
ФотоРПЛ назвала лучшего тренера июля-августа
11:27
7
Семак высказался о возможном трансфере Головина в «Зенит»
11:15
3
Фото«Локомотив» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
10:27
1
«Зенит» расстался с вратарем, которого подписал два дня назад
10:18
27
8-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:17
Семин назвал самый стабильный клуб РПЛ за последние три года
09:52
2
Сафонов – о Головине: «Не верю, что из-за каких-то копеек поедет в «Спартак»
09:08
4
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Родина»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
09:04
Шнякин: «В истории с трансфером Головина в РПЛ меня возмущает одна вещь»
05:53
1
Файзулин стал миллиардером после завершения карьеры: раскрыто, на чем он заработал
04:24
7
Слуцкий назвал имя россиянина, который уедет в Европу вслед за Батраковым
03:54
5
Слуцкий признался, кого из российских футболистов мечтает потренировать – он назвал три фамилии
01:30
3
Игрок «Зенита» получил вызов в сборную Бразилии
01:14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+