Титов назвал игрока, который станет главным козырем «Спартака» в матче с «Зенитом»

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов высказался о состоянии вингера красно-белых Квинси Промеса перед матчем 19-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Ситуация Промеса дает ему положительный заряд эмоций, и мы видим, что сейчас он в хорошей форме, вопреки многим высказываниям и людям за границей, которые, учитывая всю европейскую обстановку, желают Промесу не самые хорошие вещи.

Он продолжает держать свою марку. Это уже не молодой Квинси, который только перешел в команду и всем полюбился своей игрой. Футболисту уже за 30, а он по-прежнему великолепно играет и забивает. Это, наверное, станет главным козырем в игре против «Зенита», – сказал Титов.