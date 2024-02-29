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  • Титов назвал игрока, который станет главным козырем «Спартака» в матче с «Зенитом»

Титов назвал игрока, который станет главным козырем «Спартака» в матче с «Зенитом»

29 февраля 2024, 11:01
11

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов высказался о состоянии вингера красно-белых Квинси Промеса перед матчем 19-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Ситуация Промеса дает ему положительный заряд эмоций, и мы видим, что сейчас он в хорошей форме, вопреки многим высказываниям и людям за границей, которые, учитывая всю европейскую обстановку, желают Промесу не самые хорошие вещи.

Он продолжает держать свою марку. Это уже не молодой Квинси, который только перешел в команду и всем полюбился своей игрой. Футболисту уже за 30, а он по-прежнему великолепно играет и забивает. Это, наверное, станет главным козырем в игре против «Зенита», – сказал Титов.

  • В Нидерландах Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата. Он был объявлен в международный розыск.
  • В нынешнем сезоне нападающий сыграл за «Спартак» 21 матч, в которых забил 8 голов и сделал 8 результативных передач.
  • Матч «Зенит»«Спартак» состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» 2 марта и начнется в 19:30 по московскому времени.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Титов Егор Промес Квинси
Комментарии (11)
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...уефан
1709193894
...будем думать, что к "главному козырю" добавится и "джокер")...
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BVG4
1709195821
Бромантанчику поди уж подсунул действующему наркоторговцу(абсолютно аморальному типу), этот отпетый экс потребитель "тортика" с допингом! Знает и понимает, пес шелудивый, как это "бодрит" и "дает положительный заряд эмоций" Сидел бы и не вякал про ЗА,РЯД:))))))
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Taps
1709195939
Главный козырь наркотой заправится и остальным продаст. Славно спартак с этим не@гром обосрался.
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Artemka444
1709198480
Смешные люди
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SLADE2019
1709200571
Беда в том, что других козырей и нет. Вся надежда из года в год на него. Когда наконец крепкий состав будет?
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k611
1709205480
Нужна слаженная игра всей команды, на одном игроке сложно вытащить матч.
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ВасяК
1709209948
Я очень надеюсь на это!!!Вперёд Спартак!!!
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