У Гагариной наметился конфликт с РФС

Появляются подробности отказа Полины Гагариной петь гимн России на матче Россия – Сербия 21 марта.

«Гагарина отказалась петь гимн во время матча с Сербией из-за корпоратива, на котором она заработает около 9 миллионов рублей. В РФС прокомментировали, что она, вероятно, споет 25 числа и от нее ждут решения, но, по моей информации, на самом деле это не так.

Во-первых,на матч с Парагваем уже есть договоренность с оперным певцом Василием Герелло. Именно он на самом деле будет петь 25 числа.

Во-вторых, любые переговоры Гагариной с РФС теперь и вовсе усложнились: представители Гагариной считают, что инфу о корпоративе специально слил в сеть один из сотрудников РФС.

К слову, по моей информации, корпорат у Гагариной действительно запланирован, но ни о какой неустойке речи не идет – договор на выступление на корпорате Гагариной 21 числа еще не подписан и здесь скорее речь о том, что она не захотела терять возможность заработать бабки», – написал телеграм-канал «Мутко против».

Матч в Москве состоится 21 марта на «ВТБ Арене».

Россия отстранена от международного футбола.

Сербия – участник ЧМ-2022.

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