Директор «Шахтера» назвал Мудрика самым талантливым игроком мира

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин оценил потенциал нападающего «Челси» Михаила Мудрика.

Англичане купили украинца год назад у «Шахтера» за 70+30 миллионов евро.

Мудрик стал в «Челси» запасным.

Игрок летом может уйти в аренду в «Арсенал» или «Ювентус».

«Для меня Мудрик самый талантливый и уникальный игрок в мире. Просто в его развитие нужно вложиться. Имею в виду время, которое тренерский штаб должен потратить.

Мудрик столкнулся с новым миром и с другим футболом. Если тренеры уделят игроку время, он отплатит в пятикратном размере», – сказал Палкин.