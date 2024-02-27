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Мостовой ответил, появится ли в России свой Месси

27 февраля 2024, 21:59
2

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой не верит, что в стране когда-нибудь будет свой Лионель Месси.

«Русский Месси в России не появится, такого игрока у нас никогда не будет, как и в других странах, вероятнее всего! Проблема в климате? У нас страна огромная – в 10-15 раз больше, чем европейские страны. Но великих футболистов у нас тоже много и проблема не в климате – поверьте мне, я знаю, о чем говорю. Мы появлялись в условиях, когда был один манеж на десять команд.

Сейчас же много видов манежей и все равно мы ищем отговорки – меня это бесит больше всего! Раньше ничего не было и мы появлялись – значит, проблема не в количестве, а в качестве подготовки футболистов», – сказал Мостовой.

  • Месси выступает за «Интер Майами».
  • У аргентинца 8 «Золотых мячей».
  • В 2022 году Месси помог Аргентине стать чемпионом мира.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига США. МЛС Интер Майами Месси Лионель Мостовой Александр
Комментарии (2)
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Benifacto
1709062052
чем больше он говорит, тем больше несет чушь, впрочем он похоу уже маразматик... климат у него не тот)))))манежи уже не манежы! да заткните ему уже рот ей богу смешно читать что он там городит....это уже не человек а какая то башка которая балаболит дабы дали копейку.....он че угодно скажет! такого вабше нада отстранять за перебор лишних слов за минуту разговора! иди и делай! иди малых тренеруй...а бла бла бла....это ппц....пусть это ссыкло ченить докажет, воспитает! ну как его учили....а то его помело уже неинтересно чушь несет и ппц....Кркснодар ему че не пример? нет он знает что они в нужном русле двигаються но боица сказать что так бы всем...лицемер и просто подонок!
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Дядя Серёжа
1709108896
Если только выйдет замуж (женится) на Месси
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