Мостовой ответил, появится ли в России свой Месси

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой не верит, что в стране когда-нибудь будет свой Лионель Месси.

«Русский Месси в России не появится, такого игрока у нас никогда не будет, как и в других странах, вероятнее всего! Проблема в климате? У нас страна огромная – в 10-15 раз больше, чем европейские страны. Но великих футболистов у нас тоже много и проблема не в климате – поверьте мне, я знаю, о чем говорю. Мы появлялись в условиях, когда был один манеж на десять команд.

Сейчас же много видов манежей и все равно мы ищем отговорки – меня это бесит больше всего! Раньше ничего не было и мы появлялись – значит, проблема не в количестве, а в качестве подготовки футболистов», – сказал Мостовой.