Адвокат посоветовал Промесу не лететь в Азербайджан на матч с «Нефтчи»

Адвокат Игорь Бушманов дал совет полузащитнику «Спартака» Квинси Промесу перед товарищеским матчем с «Нефтчи» (Баку). Игра в Азербайджане состоится 23 марта.

Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.

Его элитная недвижимость в голландских городах арестована и готовится к конфискации.

Игрок находится в международном розыске.

«Чтобы избежать провокационных действий и возможных негативных событий в части, касающейся задержания, Промесу желательно не посещать любые страны, у которых с Нидерландами заключено соглашение о взаимной помощи по уголовным делам и выдаче разыскиваемых лиц.

Визит в Азербайджан не исключает возможности задержания и решения вопроса о последующей выдаче», – сказал Бушманов.

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