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  • Адвокат посоветовал Промесу не лететь в Азербайджан на матч с «Нефтчи»

Адвокат посоветовал Промесу не лететь в Азербайджан на матч с «Нефтчи»

27 февраля 2024, 15:44
16

Адвокат Игорь Бушманов дал совет полузащитнику «Спартака» Квинси Промесу перед товарищеским матчем с «Нефтчи» (Баку). Игра в Азербайджане состоится 23 марта.

  • Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
  • Его элитная недвижимость в голландских городах арестована и готовится к конфискации.
  • Игрок находится в международном розыске.

«Чтобы избежать провокационных действий и возможных негативных событий в части, касающейся задержания, Промесу желательно не посещать любые страны, у которых с Нидерландами заключено соглашение о взаимной помощи по уголовным делам и выдаче разыскиваемых лиц.

Визит в Азербайджан не исключает возможности задержания и решения вопроса о последующей выдаче», – сказал Бушманов.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Азербайджан. Премьер-лига Нефтчи Спартак Промес Квинси
Комментарии (16)
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ivany4
1709038210
До 23 марта еще дожить надо.)) Там и выборы президента пройдут, и как заверяют в НАТО с января месяца, через пару месяцев СВО закончиться.)))
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Cleaner
1709041570
Адвокат посоветовал Промесу СИДЕТЬ в спартаковской Тарасовке!!!...)))
Ответить
ВетеR
1709045173
наркобарыге скоро останется только у себя на хазе в плэй стэйшн играть )
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Gospod
1709085191
Какой пощор стране! При всех сложностях теперь Росси еще скрывает беглых урок!! И еще гордится этим
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Исмо
1709090765
Эти все пиндосы голландские, были против Азербайджана в 44х дневной войне, поэтому не выдадут!Ещё Азербайджан и Россия, дружественные страны!
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Серый212918
1709099497
Промесу пластику, как у Майкла Джексона сделать нужно.
Ответить
Виторио
1709128066
У Азербайджана с мочалками нет договора о выдаче в Нидерланды, если что.
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valdsx-vald-google
1709156432
Я не експерт и не долек, СПАРТАК не проиграет , минимум +1 в пользу Спартака. +1 забьёт Угальде после замены в пару Соболев-Промес- ****** < Угальде
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