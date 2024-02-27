Защита Промеса подала апелляцию по делу о контрабанде наркотиков

Пресс-служба прокуратуры Амстердама сообщила, что адвокат вингера «Спартака» Квинси Промеса подал апелляцию на решение суда по делу о наркотиках.

«Адвокат Промеса подал апелляцию от его имени сразу же после вынесения решения по делу о контрабанде наркотиков. Этот вопрос будет рассмотрен в Государственной прокуратуре по апелляции», – сообщили в пресс-службе.