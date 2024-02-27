Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Защита Промеса подала апелляцию по делу о контрабанде наркотиков

Защита Промеса подала апелляцию по делу о контрабанде наркотиков

27 февраля 2024, 13:16
8

Пресс-служба прокуратуры Амстердама сообщила, что адвокат вингера «Спартака» Квинси Промеса подал апелляцию на решение суда по делу о наркотиках.

«Адвокат Промеса подал апелляцию от его имени сразу же после вынесения решения по делу о контрабанде наркотиков. Этот вопрос будет рассмотрен в Государственной прокуратуре по апелляции», – сообщили в пресс-службе.

  • Вингера приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
  • Промес был объявлен в международный розыск.
  • Его элитная недвижимость в голландских городах арестована и готовится к конфискации.
  • Контракт 32‑летнего нападающего со «Спартаком» рассчитан до лета 2024 года.

Еще по теме:
Игроки «Спартака» отказались удалять Промеса из командного чата 9
Суд отказал Промесу в проведении психиатрической экспертизы 4
Промеса допрашивали в Дубае с мешком на голове – у него могут быть психические проблемы 8
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ziborock
1709029516
Бакланы, налетай!)
Ответить
Вежливый такой
1709032351
Суд апелляционной инстанции может изменить приговор. Обвинительный приговор, определение, постановление суда первой инстанции могут быть изменены в сторону ухудшения положения осужденного....
Ответить
NewLife
1709032899
Сколько у Промеса "доброжелателей", видимо, испытывают нервную дрожь и страх((
Ответить
Cleaner
1709033253
Не все еще деньги адвокаты из СПАРТАКОВЦА Промеса вытрясли! Ну РЖУ не могу!!!...)))
Ответить
Главные новости
Фото«Динамо» объявило о трансфере игрока сборной Чили
14:21
Фото«Ростов» объявил о трансфере экс-спартаковца
14:14
1
В Турции оценили дебютную игру Батракова в Лиге чемпионов
13:50
2
Головин останется в «Монако»: он не ведет переговоров с другими клубами
13:29
4
Хлусевич после ухода из «Спартака» согласовал контракт с новым клубом
13:00
2
«Зенит» – «Локомотив» рассудит Новиков и другие назначения на 8-й тур РПЛ
12:45
4
«Спартак» расторг контракт с защитником, сыгравшим 110 матчей за клуб
12:15
15
Семак – о поражении от ЦСКА: «Зенит» играл лучше, судейство внесло коррективы»
12:10
13
Видео«Добро пожаловать домой»: «Локо» объявил о трансфере игрока за 125 миллионов рублей
12:00
1
ФотоРПЛ назвала лучшего тренера июля-августа
11:27
6
Все новости
Все новости
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
14:55
1
Кисляк оценил переход Олейникова в ЦСКА
14:46
Вендел не поможет «Зениту» в матче с «Локомотивом»
13:33
2
Кисляк оценил дебют Батракова в Лиге чемпионов
13:16
1
«Зенит» – «Локомотив» рассудит Новиков и другие назначения на 8-й тур РПЛ
12:45
4
Фото«Оренбург» подписал бывшего игрока «Спортинга»
12:32
«Спартак» расторг контракт с защитником, сыгравшим 110 матчей за клуб
12:15
15
Семак – о поражении от ЦСКА: «Зенит» играл лучше, судейство внесло коррективы»
12:10
13
Видео«Добро пожаловать домой»: «Локо» объявил о трансфере игрока за 125 миллионов рублей
12:00
1
Стало известно, где продолжит карьеру Ильзат Ахметов
11:40
3
ФотоРПЛ назвала лучшего тренера июля-августа
11:27
6
Семак высказался о возможном трансфере Головина в «Зенит»
11:15
3
Фото«Локомотив» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
10:27
1
«Зенит» расстался с вратарем, которого подписал два дня назад
10:18
26
8-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:17
Семин назвал самый стабильный клуб РПЛ за последние три года
09:52
2
Сафонов – о Головине: «Не верю, что из-за каких-то копеек поедет в «Спартак»
09:08
4
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Родина»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
09:04
Шнякин: «В истории с трансфером Головина в РПЛ меня возмущает одна вещь»
05:53
1
Файзулин стал миллиардером после завершения карьеры: раскрыто, на чем он заработал
04:24
7
Слуцкий назвал имя россиянина, который уедет в Европу вслед за Батраковым
03:54
5
Слуцкий признался, кого из российских футболистов мечтает потренировать – он назвал три фамилии
01:30
3
Игрок «Зенита» получил вызов в сборную Бразилии
01:14
Радимов потребовал объяснений из-за неназначенного пенальти на Соболеве в игре с ЦСКА
Вчера, 23:15
12
Бубнов – о Головине: «Что он здесь забыл? Переоценен нами очень сильно»
Вчера, 22:38
3
Олейников объяснил, почему принял решение о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:12
2
Батраков назвал 5 российских игроков, которые могут уехать в Европу
Вчера, 21:48
5
С двух клубов из России сняли запрет на новичков перед закрытием трансферного окна
Вчера, 21:26
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+