Защита Промеса подала апелляцию по делу о контрабанде наркотиков

Пресс-служба прокуратуры Амстердама сообщила, что адвокат вингера «Спартака» Квинси Промеса подал апелляцию на решение суда по делу о наркотиках.
«Адвокат Промеса подал апелляцию от его имени сразу же после вынесения решения по делу о контрабанде наркотиков. Этот вопрос будет рассмотрен в Государственной прокуратуре по апелляции», – сообщили в пресс-службе.
- Вингера приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
- Промес был объявлен в международный розыск.
- Его элитная недвижимость в голландских городах арестована и готовится к конфискации.
- Контракт 32‑летнего нападающего со «Спартаком» рассчитан до лета 2024 года.
Источник: «Матч ТВ»