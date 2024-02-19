Колосков назвал две причины невысокой посещаемости РПЛ

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков обратил внимание на невысокое качество услуг для зрителей на матчах РПЛ.

«В невысокой посещаемости виноваты две проблемы – это игра и качество услуг. Вот и все. Всего две. Что касается игры, то если команда хорошо играет, то на нее ходят, например, «Крылья Советов». Они не всегда выигрывают, но на них приятно смотреть, поэтому ходят.

Что касается качество услуг, то это хорошее футбольное поле, хорошие трибуны, буфеты, достаточное количество туалетов, хорошие стоянки для автомобилей и так далее. Вот эти две причины», – сказал Колосков.