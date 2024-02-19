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    Колосков назвал две причины невысокой посещаемости РПЛ

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков обратил внимание на невысокое качество услуг для зрителей на матчах РПЛ.

    «В невысокой посещаемости виноваты две проблемы – это игра и качество услуг. Вот и все. Всего две. Что касается игры, то если команда хорошо играет, то на нее ходят, например, «Крылья Советов». Они не всегда выигрывают, но на них приятно смотреть, поэтому ходят.

    Что касается качество услуг, то это хорошее футбольное поле, хорошие трибуны, буфеты, достаточное количество туалетов, хорошие стоянки для автомобилей и так далее. Вот эти две причины», – сказал Колосков.

    • Согласно отчету УЕФА РПЛ заняла 14-е место в Европе в прошлом сезоне по посещаемости с показателем 9,4 тысячи болельщиков.
    • В сезоне-2018/19 средняя посещаемость матчей РПЛ составила 16 819 зрителей и была рекордной в истории чемпионатов России.

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    Источник: Legalbet

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    19.02.2024 08:30
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    Комментарии (5)
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    Suvorov71
    1708321704
    Можно добавить и качественное алкагольное пиво, снять запрет с фантрибун
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    fakeid
    1708324654
    всё, что угодно, назвал, кроме главного. какой дипломатичный мудак.
    Ответить
    paracetamol
    1708334609
    Только на Зенит и ходят, остальные отдыхают, так как смотреть не на что. Бей-беги, да ладно бы по мячу, а то по ногам соперника все больше норовят!
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