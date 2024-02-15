УЕФА отметил снижение посещаемости матчей РПЛ

Посещаемость матчей РПЛ снизилась на 44% по сравнению с сезоном-2018/19, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на отчет УЕФА. Подобное снижение может быть связано с коронавирусными ограничениями и введением системы идентификации болельщиков (Fan ID).

Средняя посещаемость матчей РПЛ в сезоне-2018/19 составила 16 819 зрителей и была рекордной в истории чемпионатов России.

В нынешнем розыгрыше РПЛ лидером является «Краснодар». Команда набрала 38 очков после 18 туров и опережает ближайшего преследователя, «Зенит», на два балла.