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    УЕФА отметил снижение посещаемости матчей РПЛ

    Посещаемость матчей РПЛ снизилась на 44% по сравнению с сезоном-2018/19, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на отчет УЕФА. Подобное снижение может быть связано с коронавирусными ограничениями и введением системы идентификации болельщиков (Fan ID).

    • Средняя посещаемость матчей РПЛ в сезоне-2018/19 составила 16 819 зрителей и была рекордной в истории чемпионатов России.
    • В нынешнем розыгрыше РПЛ лидером является «Краснодар». Команда набрала 38 очков после 18 туров и опережает ближайшего преследователя, «Зенит», на два балла.

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    Источник: «Чемпионат»

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    15.02.2024 17:01
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    Комментарии (2)
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    VasyaM63
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    из-за фандина --однозначно
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