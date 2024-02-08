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    УЕФА обнулил первый срок Чеферина

    На конгрессе УЕФА состоялось голосование по поводу поправок к уставу организации. Среди прочих была внесена поправка, которая позволяла главе УЕФА Александеру Чеферину обнулить свой первый срок и вновь баллотироваться на пост в 2027 году.

    Перед голосованием было объявлено, что все поправки будут рассматриваться одним пакетом, а не каждая по отдельности. Против такого формата голосования выступили Англия, Норвегия и Исландия, Украина воздержалась. Остальные ассоциации одобрили формат голосования.

    На непосредственном голосовании поправки поддержали почти все члены УЕФА. Англия выступила против при одном воздержавшемся.

    • Чеферин возглавляет УЕФА с 2016 года.
    • Ранее из-за намерения словенца обнулить свой первый срок пост руководителя футбольного департамента УЕФА оставил бывший футболист сборной Хорватии Звонимир Бобан.

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    Источник: страница Мигеля Дилэйни в соцсети X

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    08.02.2024 17:33
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    Комментарии (4)
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    qwertyйцукен
    1707403484
    Чеферин на путина равняется.
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    teobark
    1707404582
    Ecли нужнa пoмoщь в cтавкax - leobets.ru
    Ответить
    Napaleon Banapart
    1707404779
    Терешкова мешки писем получила от граждан с мольбой о том чтоб Чеферин остался....
    Ответить
    Snek
    1707447322
    Ещё один обнуленин
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