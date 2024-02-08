УЕФА обнулил первый срок Чеферина

На конгрессе УЕФА состоялось голосование по поводу поправок к уставу организации. Среди прочих была внесена поправка, которая позволяла главе УЕФА Александеру Чеферину обнулить свой первый срок и вновь баллотироваться на пост в 2027 году.

Перед голосованием было объявлено, что все поправки будут рассматриваться одним пакетом, а не каждая по отдельности. Против такого формата голосования выступили Англия, Норвегия и Исландия, Украина воздержалась. Остальные ассоциации одобрили формат голосования.

На непосредственном голосовании поправки поддержали почти все члены УЕФА. Англия выступила против при одном воздержавшемся.