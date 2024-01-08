«Вильярреал» вылетел из Кубка Испании от клуба третьего дивизиона

«Вильярреал» в 1/16 финала Кубка Испании проиграл в серии пенальти «Унионистасу» из третьего по силе дивизиона.

Встреча была доиграна сегодня, а накануне ее прервали из-за проблем со светом на стадионе.

Основное время завершилось со счетом 1:1, голов в дополнительное время не было. В серии пенальти точнее оказались игроки «Унионистаса» – 7:6.