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    • «Вильярреал» вылетел из Кубка Испании от клуба третьего дивизиона

    «Вильярреал» вылетел из Кубка Испании от клуба третьего дивизиона

    «Вильярреал» в 1/16 финала Кубка Испании проиграл в серии пенальти «Унионистасу» из третьего по силе дивизиона.

    Встреча была доиграна сегодня, а накануне ее прервали из-за проблем со светом на стадионе.

    Основное время завершилось со счетом 1:1, голов в дополнительное время не было. В серии пенальти точнее оказались игроки «Унионистаса» – 7:6.

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.01.2024 19:49
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