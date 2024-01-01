Карасев оценил уровень российских рефери и отреагировал на избиения судей в Турции

Российский судья ФИФА Сергей Карасев сказала новогодние пожелания для любителей футбола.
– У нас говорят: все плохо, уровень падает, судьи плохие, да вообще все плохо. Нет, это далеко не так! Но привыкли люди искать везде негатив... Так что желаю поменьше негатива и побольше позитива, и будьте здоровы в новом году.
– Главное, чтобы у нас не дошло до избиения судей, как в Турции.
– Это ужас, просто ужас. Даже комментировать не хочу.
- Ранее сообщалось, что Карасев самым высокооплачиваемым отечественным судьей по итогам осеннего отрезка сезона в России. По данным Metaratings.ru, он заработал 3,16 миллиона рублей.
- В конце года Сергей Карасев был главным арбитром на двух встречах чемпионата Саудовской Аравии.