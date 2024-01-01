Карасев оценил уровень российских рефери и отреагировал на избиения судей в Турции

Российский судья ФИФА Сергей Карасев сказала новогодние пожелания для любителей футбола.

– У нас говорят: все плохо, уровень падает, судьи плохие, да вообще все плохо. Нет, это далеко не так! Но привыкли люди искать везде негатив... Так что желаю поменьше негатива и побольше позитива, и будьте здоровы в новом году.

– Главное, чтобы у нас не дошло до избиения судей, как в Турции.

– Это ужас, просто ужас. Даже комментировать не хочу.