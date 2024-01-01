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    • Карасев оценил уровень российских рефери и отреагировал на избиения судей в Турции

    Карасев оценил уровень российских рефери и отреагировал на избиения судей в Турции

    Российский судья ФИФА Сергей Карасев сказала новогодние пожелания для любителей футбола.

    – У нас говорят: все плохо, уровень падает, судьи плохие, да вообще все плохо. Нет, это далеко не так! Но привыкли люди искать везде негатив... Так что желаю поменьше негатива и побольше позитива, и будьте здоровы в новом году.

    – Главное, чтобы у нас не дошло до избиения судей, как в Турции.

    – Это ужас, просто ужас. Даже комментировать не хочу.

    • Ранее сообщалось, что Карасев самым высокооплачиваемым отечественным судьей по итогам осеннего отрезка сезона в России. По данным Metaratings.ru, он заработал 3,16 миллиона рублей.
    • В конце года Сергей Карасев был главным арбитром на двух встречах чемпионата Саудовской Аравии.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    01.01.2024 20:03
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    Комментарии (2)
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    Марк Аврелий!
    1704147153
    Хорошо бы этот турок прошелся бы по нашим судьям
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    yorgenbarenz
    1704192894
    Г-ну КарАсеву тоже не надо расслабляться.
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