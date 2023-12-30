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    • «Милан» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 декабря 2023

    «Милан» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Сассуоло», 18-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 декабря 2023, в 20:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Милан»: Меньян, Калабрия, Эрнандес, Кьер, Флоренци, Беннасер, Лофтус-Чик, Райндерс, Жиру, Леау, Пулишич.

    Главный тренер: Стефано Пиоли

    «Сассуоло»: Консильи, Педерсен, Эртич, Феррари, Тольян, Энрике, Берарди, Кастильехо, Торстведт, Лориенте, Пинамонти.

    Главный тренер: Алессио Дионизи

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан»«Сассуоло»

    Милан-Сассуоло смотреть онлайн 30 декабря

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    «Милан» – «Сассуоло»: прогноз на матч 18 тура итальянской Серии А, 30 декабря
    Источник: «Бомбардир»

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    30.12.2023 13:00
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