Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Сассуоло», 18-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 декабря 2023, в 20:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Милан»: Меньян, Калабрия, Эрнандес, Кьер, Флоренци, Беннасер, Лофтус-Чик, Райндерс, Жиру, Леау, Пулишич.

Главный тренер: Стефано Пиоли

«Сассуоло»: Консильи, Педерсен, Эртич, Феррари, Тольян, Энрике, Берарди, Кастильехо, Торстведт, Лориенте, Пинамонти.

Главный тренер: Алессио Дионизи

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Сассуоло»