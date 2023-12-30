В субботу, 30 декабря, в рамках 18 тура итальянской Серии А сыграют «Милан» и «Сассуоло». Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.

«Милан»

Команда Пиолы с 33 очками занимает 3 место в турнирной таблице. «Милан» в 17 матчах национального первенства выиграл 10 матчей, 3 раза сыграл вничью и потерпел 4 поражения. Команда забила 31 гол и пропустила 20 мячей.

«Сассуоло»

Подопечные Алессио Дионизи занимают 15 место в турнирной таблице, имея в своем активе 16 очков. Команда выиграла 4 матча, в 4 встречах сыграла вничью и потерпела 9 поражений. «Сассуоло» забил 25 голов и пропустил 32 мяча.

Личные встречи

«Милан» – «Сассуоло» в последних пяти очных встречах продемонстрировали следующие результаты:

Прогноз на матч «Милан» – «Сассуоло»

Команда Пиолы относительно неплохо выступает в последних матчах. Так, в крайних 10 встречаъ команда проиграла только в 3 матчах и в 2 встречах сыграла вничью. «Сассуоло» не может похвастать такими результатами – в активе команды только 2 победы и 3 ничьи Предположим, что «Милан» выиграет этот матч с комфортной для себя разницей мячей. Наши варианты ставки: