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    • «Милан» – «Сассуоло»: прогноз на матч 18 тура итальянской Серии А, 30 декабря

    «Милан» – «Сассуоло»: прогноз на матч 18 тура итальянской Серии А, 30 декабря

    В субботу, 30 декабря, в рамках 18 тура итальянской Серии А сыграют «Милан» и «Сассуоло». Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.

    «Милан»

    Команда Пиолы с 33 очками занимает 3 место в турнирной таблице. «Милан» в 17 матчах национального первенства выиграл 10 матчей, 3 раза сыграл вничью и потерпел 4 поражения. Команда забила 31 гол и пропустила 20 мячей.

    «Сассуоло»

    Подопечные Алессио Дионизи занимают 15 место в турнирной таблице, имея в своем активе 16 очков. Команда выиграла 4 матча, в 4 встречах сыграла вничью и потерпела 9 поражений. «Сассуоло» забил 25 голов и пропустил 32 мяча.

    Личные встречи

    «Милан» – «Сассуоло» в последних пяти очных встречах продемонстрировали следующие результаты:

    • 29.01.23 «Милан» – «Сассуоло» 2:5;
    • 30.08.22 «Сассуоло» – «Милан» 0:0;
    • 22.05.22 «Сассуоло» – «Милан» 0:3;
    • 28.11.21 «Милан» – «Сассуоло» 1:3;
    • 21.04.21 «Милан» – «Сассуоло» 1:2.

    Прогноз на матч «Милан» – «Сассуоло»

    Команда Пиолы относительно неплохо выступает в последних матчах. Так, в крайних 10 встречаъ команда проиграла только в 3 матчах и в 2 встречах сыграла вничью. «Сассуоло» не может похвастать такими результатами – в активе команды только 2 победы и 3 ничьи Предположим, что «Милан» выиграет этот матч с комфортной для себя разницей мячей. Наши варианты ставки:

    • победа «Милана» (1.56);
    • тотал больше 2.5 (1.49).

    Источник: Бомбардир

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    30.12.2023 01:13
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