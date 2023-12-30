Рамос в 2018 году избежал наказания за нарушение антидопинговых правил

Защитник «Севильи» Серхио Рамос рисковал получить дисквалификацию несколько лет назад.

В апреле 2018 года футболист нарушил антидопинговый регламент – он отказался сдать анализы до принятия душа.

Испанцу удалось избежать санкций благодаря тому, что допинг-контроль проводил один офицер, а не два, как прописано в правилах.