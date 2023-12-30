Рамос в 2018 году избежал наказания за нарушение антидопинговых правил

Защитник «Севильи» Серхио Рамос рисковал получить дисквалификацию несколько лет назад.
В апреле 2018 года футболист нарушил антидопинговый регламент – он отказался сдать анализы до принятия душа.
Испанцу удалось избежать санкций благодаря тому, что допинг-контроль проводил один офицер, а не два, как прописано в правилах.
- В 2018-м Рамос был игроком «Реала».
- В этом году он вернулся в «Севилью» после двух сезонов в «ПСЖ».
- Серхио – чемпион мира, 2-кратный чемпион Европы, 4-кратный победитель Лиги чемпионов.
Источник: Relevo