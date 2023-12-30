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    • Рамос в 2018 году избежал наказания за нарушение антидопинговых правил

    Рамос в 2018 году избежал наказания за нарушение антидопинговых правил

    Защитник «Севильи» Серхио Рамос рисковал получить дисквалификацию несколько лет назад.

    В апреле 2018 года футболист нарушил антидопинговый регламент – он отказался сдать анализы до принятия душа.

    Испанцу удалось избежать санкций благодаря тому, что допинг-контроль проводил один офицер, а не два, как прописано в правилах.

    • В 2018-м Рамос был игроком «Реала».
    • В этом году он вернулся в «Севилью» после двух сезонов в «ПСЖ».
    • Серхио – чемпион мира, 2-кратный чемпион Европы, 4-кратный победитель Лиги чемпионов.

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    Источник: Relevo

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    30.12.2023 11:11
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