Мбаппе обезопасил «ПСЖ» от финансовых потерь в случае своего ухода

Стали известны новые подробности возможного ухода Килиана Мбаппе из «ПСЖ».
25-летний француз не собирается менять команду зимой.
В парижском клубе не исключают, что нападающий в итоге продлит истекающий контракт, но в целом готовы к любым сценариям.
Есть вариант, что Мбаппе подпишет новое соглашение, чтобы «ПСЖ» смог заработать на его продаже.
В случае бесплатного ухода форвард пообещал принять на себя определенные обязательства, которые предотвратят серьезные финансовые потери клуба.
- В этом сезоне Мбаппе забил 21 гол и сделал 2 ассиста в 22 матчах.
- Главным претендентом на него считается «Реал».
Источник: твиттер журналиста Бена Джейкобса