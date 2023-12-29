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    • Мбаппе обезопасил «ПСЖ» от финансовых потерь в случае своего ухода

    Мбаппе обезопасил «ПСЖ» от финансовых потерь в случае своего ухода

    Стали известны новые подробности возможного ухода Килиана Мбаппе из «ПСЖ».

    25-летний француз не собирается менять команду зимой.

    В парижском клубе не исключают, что нападающий в итоге продлит истекающий контракт, но в целом готовы к любым сценариям.

    Есть вариант, что Мбаппе подпишет новое соглашение, чтобы «ПСЖ» смог заработать на его продаже.

    В случае бесплатного ухода форвард пообещал принять на себя определенные обязательства, которые предотвратят серьезные финансовые потери клуба.

    • В этом сезоне Мбаппе забил 21 гол и сделал 2 ассиста в 22 матчах.
    • Главным претендентом на него считается «Реал».

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    Источник: твиттер журналиста Бена Джейкобса

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    29.12.2023 17:38
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    Комментарии (1)
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    JIEGEHDA
    1703865534
    Мбаппе не будет получать зарплату в ПСЖ после ухода . Вот и помощь
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