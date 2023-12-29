Мбаппе обезопасил «ПСЖ» от финансовых потерь в случае своего ухода

Стали известны новые подробности возможного ухода Килиана Мбаппе из «ПСЖ».

25-летний француз не собирается менять команду зимой.

В парижском клубе не исключают, что нападающий в итоге продлит истекающий контракт, но в целом готовы к любым сценариям.

Есть вариант, что Мбаппе подпишет новое соглашение, чтобы «ПСЖ» смог заработать на его продаже.

В случае бесплатного ухода форвард пообещал принять на себя определенные обязательства, которые предотвратят серьезные финансовые потери клуба.