Петржела сказал, сколько лет в Европе не будет российских тренеров

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил вероятность получения российскими тренерами работы в Европе.

«Мое мнение, что российских тренеров в Европе еще лет 10 точно не будет, это невозможно. Они могут получить работу только в Китае или Саудовской Аравии, но в этих странах нет футбола, туда едут зарабатывать деньги», – заявил Петржела.