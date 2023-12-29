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    • Петржела сказал, сколько лет в Европе не будет российских тренеров

    Петржела сказал, сколько лет в Европе не будет российских тренеров

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил вероятность получения российскими тренерами работы в Европе.

    «Мое мнение, что российских тренеров в Европе еще лет 10 точно не будет, это невозможно. Они могут получить работу только в Китае или Саудовской Аравии, но в этих странах нет футбола, туда едут зарабатывать деньги», – заявил Петржела.

    • Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий с 1 января станет главным тренером «Шанхай Шэньхуа».
    • Последним клубом 52-летнего специалиста был «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года.
    • В ходе карьеры Слуцкий также работал в «Халл Сити» и «Витессе».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    29.12.2023 09:58
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    Комментарии (2)
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    Питерский князь
    1703833315
    Еще лет через 10 у вас футбола вообще не будет. Будет одна футбольная команда ХАМАС. :)))
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    k611
    1703834537
    Нашли кого спрашивать
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