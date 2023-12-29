Петржела сказал, сколько лет в Европе не будет российских тренеров

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил вероятность получения российскими тренерами работы в Европе.
«Мое мнение, что российских тренеров в Европе еще лет 10 точно не будет, это невозможно. Они могут получить работу только в Китае или Саудовской Аравии, но в этих странах нет футбола, туда едут зарабатывать деньги», – заявил Петржела.
- Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий с 1 января станет главным тренером «Шанхай Шэньхуа».
- Последним клубом 52-летнего специалиста был «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года.
- В ходе карьеры Слуцкий также работал в «Халл Сити» и «Витессе».
Источник: «РБ Спорт»