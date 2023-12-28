Глава РПЛ назвал трех лучших легионеров первой части сезона

Президент российской Премьер-лиги Александр Алаев высказал свою точку зрения относительно трех лучших легионеров РПЛ.
«Лучшие легионеры первой части сезона – Алонсо, Вендел, Кордоба», – сказал Алаев.
- Парагвайский защитник Хуниор Алонсо из «Краснодара» в нынешнем сезоне принял участие в 24 играх во всех турнирах и отметился 2 результативными передачами.
- Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел сыграл 18 матчей и отметился 4 мячами и 6 голевыми передачами.
- Колумбийский форвард «Краснодара» Джон Кордоба провел в общей сложности 19 матчей в РПЛ и Кубке России в сезоне-2023/24. На его счету 11 голов и 2 результативных паса.
Источник: «Чемпионат»