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    • Глава РПЛ назвал трех лучших легионеров первой части сезона

    Глава РПЛ назвал трех лучших легионеров первой части сезона

    Президент российской Премьер-лиги Александр Алаев высказал свою точку зрения относительно трех лучших легионеров РПЛ.

    «Лучшие легионеры первой части сезона – Алонсо, Вендел, Кордоба», – сказал Алаев.

    • Парагвайский защитник Хуниор Алонсо из «Краснодара» в нынешнем сезоне принял участие в 24 играх во всех турнирах и отметился 2 результативными передачами.
    • Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел сыграл 18 матчей и отметился 4 мячами и 6 голевыми передачами.
    • Колумбийский форвард «Краснодара» Джон Кордоба провел в общей сложности 19 матчей в РПЛ и Кубке России в сезоне-2023/24. На его счету 11 голов и 2 результативных паса.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (1)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1703775974
    Вендел хорош, хоть и играет в пол силы. Гыгыгы
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