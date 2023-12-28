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    • «Факел» определился с 12 из 13 соперников по контрольным матчам в Турции

    «Факел» определился с 12 из 13 соперников по контрольным матчам в Турции

    «Факел» планирует провести на сборах в Турции 13 спаррингов. Четыре на первом сборе, пять – на втором и четыре – на третьем.

    Расписание и список соперников выглядят следующим образом:

    15.01 – «Сабаил» (Азербайджан);

    19.01 – «Насаф» (Узбекистан);

    24.01 – «Копер» (Словения), сборная Южной Кореи (U-23);

    31.01 – «Балтика»;

    05.02 – «КАМАЗ», ЦСКА;

    10.02 – «Волгарь», «Ордабасы» (Казахстан);

    18.02 – «СКА-Хабаровск», «Динамо» (Махачкала);

    23.02 – «Сочи»;

    24.02 – соперник еще не определен.

    В календаре спаррингов возможны корректировки.

    • Первый сбор в Белеке «Факел» должен провести с 12 по 25 января, второй – с 29 января по 12 февраля, а третий – с 16 по 25 февраля.
    • Команда занимает в РПЛ 11-е место после 18 туров с 21 очком.

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    Источник: Официальный сайт «Факела»

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    Сегодня, 15:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17657

      Алексей З 16 минут назад

      Круто.
      Тренироваться когда будут ?
      После 13-ти спаррингов за 2 месяца, футбол не надоест.

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