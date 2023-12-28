«Факел» определился с 12 из 13 соперников по контрольным матчам в Турции

«Факел» планирует провести на сборах в Турции 13 спаррингов. Четыре на первом сборе, пять – на втором и четыре – на третьем.

Расписание и список соперников выглядят следующим образом:

15.01 – «Сабаил» (Азербайджан);

19.01 – «Насаф» (Узбекистан);

24.01 – «Копер» (Словения), сборная Южной Кореи (U-23);

31.01 – «Балтика»;

05.02 – «КАМАЗ», ЦСКА;

10.02 – «Волгарь», «Ордабасы» (Казахстан);

18.02 – «СКА-Хабаровск», «Динамо» (Махачкала);

23.02 – «Сочи»;

24.02 – соперник еще не определен.

В календаре спаррингов возможны корректировки.