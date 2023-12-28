«Факел» определился с 12 из 13 соперников по контрольным матчам в Турции

«Факел» планирует провести на сборах в Турции 13 спаррингов. Четыре на первом сборе, пять – на втором и четыре – на третьем.
Расписание и список соперников выглядят следующим образом:
15.01 – «Сабаил» (Азербайджан);
19.01 – «Насаф» (Узбекистан);
24.01 – «Копер» (Словения), сборная Южной Кореи (U-23);
31.01 – «Балтика»;
05.02 – «КАМАЗ», ЦСКА;
10.02 – «Волгарь», «Ордабасы» (Казахстан);
18.02 – «СКА-Хабаровск», «Динамо» (Махачкала);
23.02 – «Сочи»;
24.02 – соперник еще не определен.
В календаре спаррингов возможны корректировки.
- Первый сбор в Белеке «Факел» должен провести с 12 по 25 января, второй – с 29 января по 12 февраля, а третий – с 16 по 25 февраля.
- Команда занимает в РПЛ 11-е место после 18 туров с 21 очком.
Источник: Официальный сайт «Факела»