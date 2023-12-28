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    • «Барселона» рассчитывает сэкономить на зарплате Левандовского

    «Барселона» рассчитывает сэкономить на зарплате Левандовского

    «Барселона» хочет скорректировать зарплату нападающего Роберта Левандовского.

    Контракт между сторонами предполагает увеличение оклада каждый год. В 2024-м поляк должен стать самым высокооплачиваемым игроком команды.

    В «Барсе» рассчитывают сэкономить и готовятся к переговорам с 35-летним футболистом, чтобы он отказался от части денег.

    • Левандовски выступает за каталонцев с июля 2022 года.
    • Его статистика: 67 матчей, 42 гола, 13 ассистов.
    • В этом сезоне в активе нападающего 9+5 в 21 играх.

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 08:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2448

      Таврида 2 часа назад

      Проще пареной репы, переправить сумму в контракте с евро на национальную пшековскую валюту - злотый, один к одному.

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