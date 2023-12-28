«Барселона» рассчитывает сэкономить на зарплате Левандовского

«Барселона» хочет скорректировать зарплату нападающего Роберта Левандовского.
Контракт между сторонами предполагает увеличение оклада каждый год. В 2024-м поляк должен стать самым высокооплачиваемым игроком команды.
В «Барсе» рассчитывают сэкономить и готовятся к переговорам с 35-летним футболистом, чтобы он отказался от части денег.
- Левандовски выступает за каталонцев с июля 2022 года.
- Его статистика: 67 матчей, 42 гола, 13 ассистов.
- В этом сезоне в активе нападающего 9+5 в 21 играх.
Источник: Sport.es