«Барселона» рассчитывает сэкономить на зарплате Левандовского

«Барселона» хочет скорректировать зарплату нападающего Роберта Левандовского.

Контракт между сторонами предполагает увеличение оклада каждый год. В 2024-м поляк должен стать самым высокооплачиваемым игроком команды.

В «Барсе» рассчитывают сэкономить и готовятся к переговорам с 35-летним футболистом, чтобы он отказался от части денег.