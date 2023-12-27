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    • Мостовой назвал россиянина из РПЛ, созревшего для игры в Европе

    Мостовой назвал россиянина из РПЛ, созревшего для игры в Европе

    Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой считает, что форвард ЦСКА Федор Чалов готов для игры в Европе.

    «Кто из российских футболистов готов к игре в Европе? Думаю, Чалов точно. У Федора уже есть опыт игры в европейском чемпионате, а сейчас он созрел для более сильной лиги, чем швейцарская.

    Есть и другие футболисты, кто мог бы попробовать, но Чалов, думаю, точно не затеряется. Федор сможет заиграть в Европе. Главное – не затягивать с переходом. Сейчас у него хороший возраст для того, чтобы попробовать», – сказал Мостовой.

    • Чалов забил 8 голов в 18 матчах РПЛ этого сезона.
    • В сезоне-2021/22 он выступал за «Базель», в составе которого забил 4 гола в 14 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 01:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2259

      LOKOfanatik19 38 минут назад

      Думаю, не один Чалов созрел, но проблемы с выплатами и все подобное, не реально перейти в топ-5 чемпов

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