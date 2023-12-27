Мостовой назвал россиянина из РПЛ, созревшего для игры в Европе

Думаю, не один Чалов созрел, но проблемы с выплатами и все подобное, не реально перейти в топ-5 чемпов
Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой считает, что форвард ЦСКА Федор Чалов готов для игры в Европе.
«Кто из российских футболистов готов к игре в Европе? Думаю, Чалов точно. У Федора уже есть опыт игры в европейском чемпионате, а сейчас он созрел для более сильной лиги, чем швейцарская.
Есть и другие футболисты, кто мог бы попробовать, но Чалов, думаю, точно не затеряется. Федор сможет заиграть в Европе. Главное – не затягивать с переходом. Сейчас у него хороший возраст для того, чтобы попробовать», – сказал Мостовой.
- Чалов забил 8 голов в 18 матчах РПЛ этого сезона.
- В сезоне-2021/22 он выступал за «Базель», в составе которого забил 4 гола в 14 матчах.
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