Мостовой назвал россиянина из РПЛ, созревшего для игры в Европе

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой считает, что форвард ЦСКА Федор Чалов готов для игры в Европе.

«Кто из российских футболистов готов к игре в Европе? Думаю, Чалов точно. У Федора уже есть опыт игры в европейском чемпионате, а сейчас он созрел для более сильной лиги, чем швейцарская.

Есть и другие футболисты, кто мог бы попробовать, но Чалов, думаю, точно не затеряется. Федор сможет заиграть в Европе. Главное – не затягивать с переходом. Сейчас у него хороший возраст для того, чтобы попробовать», – сказал Мостовой.