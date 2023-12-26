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    Мостовой оценил выступления Головина за «Монако»

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об игре Александра Головина за «Монако».

    «Головин проводит очень хороший сезон за «Монако», возможно, даже самый лучший в своей карьере. Готов ли я поделиться с Сашей титулом царя или вовсе передать его? Давайте так, пускай для начала карьеру закончит, а потом поговорим на эту тему (смеется).

    Хорошо, что у него сейчас все замечательно складывается, он становится настоящим лидером в «Монако». Я же еще, когда он только переходил, говорил, что во Францию однозначно стоит ехать. Я там играл, знаю, что такое французский футбол.

    Вот он там уже шесть лет и вроде не собирается уходить. Может быть, и правильно. Когда все устраивает, то зачем что-то менять. Попробовать перейти в более статусный клуб он всегда успеет, ему всего-лишь 27 лет.

    «Монако» так-то тоже сильная команда, всегда борются за чемпионство, правда в еврокубках, конечно, они неважно выступают», – сказал Мостовой.

    • Головин забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах этого сезона Лиги 1.
    • Россиянин был признан лучшим игроком клуба в сентябре, октябре и ноябре.

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    Источник: Legalbet

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