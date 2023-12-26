Головин назвал пять клубов, в которые он перешел бы без раздумий

МСи? Да ну фу этот недоклуб. Это ж как **** у нас в раше.
Полузащитник «Монако» Александр Головин назвал клубы, куда готов перейти без переговоров.
«Чемпионат моей мечты? Такого нет, честно. У меня нет рвения к определенному чемпионату, пожалуй, можно выбрать несколько команд мечты.
Клуб мечты? Один не назову, могу несколько. Опять же, не мечты, а команды, в которые я бы перешeл без раздумий. Это мадридский «Реал», «Барселона», «ПСЖ», «Бавария», «Манчестер Сити», – сказал Головин.
- В нынешнем сезоне Головин принял участие в 15 матчах в чемпионате Франции, в которых записал в свой актив 5 голов и 2 результативные передачи.
- «Монако» занимает 3-е место в Лиге 1 с 33 очками после 17 матчей.
- Головин – уроженец Калтана (Кемеровская область).