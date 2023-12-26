Головин назвал пять клубов, в которые он перешел бы без раздумий

Полузащитник «Монако» Александр Головин назвал клубы, куда готов перейти без переговоров.

«Чемпионат моей мечты? Такого нет, честно. У меня нет рвения к определенному чемпионату, пожалуй, можно выбрать несколько команд мечты.

Клуб мечты? Один не назову, могу несколько. Опять же, не мечты, а команды, в которые я бы перешeл без раздумий. Это мадридский «Реал», «Барселона», «ПСЖ», «Бавария», «Манчестер Сити», – сказал Головин.

В нынешнем сезоне Головин принял участие в 15 матчах в чемпионате Франции, в которых записал в свой актив 5 голов и 2 результативные передачи.

«Монако» занимает 3-е место в Лиге 1 с 33 очками после 17 матчей.

Головин – уроженец Калтана (Кемеровская область).

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