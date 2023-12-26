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    • Головин назвал пять клубов, в которые он перешел бы без раздумий

    Головин назвал пять клубов, в которые он перешел бы без раздумий

    Полузащитник «Монако» Александр Головин назвал клубы, куда готов перейти без переговоров.

    «Чемпионат моей мечты? Такого нет, честно. У меня нет рвения к определенному чемпионату, пожалуй, можно выбрать несколько команд мечты.

    Клуб мечты? Один не назову, могу несколько. Опять же, не мечты, а команды, в которые я бы перешeл без раздумий. Это мадридский «Реал», «Барселона», «ПСЖ», «Бавария», «Манчестер Сити», – сказал Головин.

    • В нынешнем сезоне Головин принял участие в 15 матчах в чемпионате Франции, в которых записал в свой актив 5 голов и 2 результативные передачи.
    • «Монако» занимает 3-е место в Лиге 1 с 33 очками после 17 матчей.
    • Головин – уроженец Калтана (Кемеровская область).

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 18:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +437

      orlovcar 34 минуты назад

      МСи? Да ну фу этот недоклуб. Это ж как **** у нас в раше.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3571

      Suvorov71 45 минут назад

      Да, хорошее желание да дай тебе Бог, чтобы что то сбылось, УДАЧИ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2259

      LOKOfanatik19 50 минут назад

      псж, разве так уместно говорить?

      0
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