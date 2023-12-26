Головин рассказал, где будет жить после карьеры

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился, где планирует жить после футбольной карьеры.

«Как бы я уже хорошо там ни адаптировался, мне все равно слишком нравится в своей стране. Там родные, друзья и так далее.

Хочу после карьеры жить в России.

Больше всего в Европе скучаю по пельменям», – сказал Головин.