Головин рассказал, где будет жить после карьеры

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился, где планирует жить после футбольной карьеры.

«Как бы я уже хорошо там ни адаптировался, мне все равно слишком нравится в своей стране. Там родные, друзья и так далее.

Хочу после карьеры жить в России.

Больше всего в Европе скучаю по пельменям», – сказал Головин.

В нынешнем сезоне Головин принял участие в 15 матчах в чемпионате Франции, в которых записал в свой актив 5 голов и 2 результативные передачи.

«Монако» занимает 3-е место в Лиге 1 с 33 очками после 17 матчей.

Головин – уроженец Калтана (Кемеровская область).

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