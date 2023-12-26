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    Головин рассказал, где будет жить после карьеры

    Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился, где планирует жить после футбольной карьеры.

    «Как бы я уже хорошо там ни адаптировался, мне все равно слишком нравится в своей стране. Там родные, друзья и так далее.

    Хочу после карьеры жить в России.

    Больше всего в Европе скучаю по пельменям», – сказал Головин.

    • В нынешнем сезоне Головин принял участие в 15 матчах в чемпионате Франции, в которых записал в свой актив 5 голов и 2 результативные передачи.
    • «Монако» занимает 3-е место в Лиге 1 с 33 очками после 17 матчей.
    • Головин – уроженец Калтана (Кемеровская область).

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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