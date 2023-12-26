Головин рассказал, где будет жить после карьеры

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился, где планирует жить после футбольной карьеры.
«Как бы я уже хорошо там ни адаптировался, мне все равно слишком нравится в своей стране. Там родные, друзья и так далее.
Хочу после карьеры жить в России.
Больше всего в Европе скучаю по пельменям», – сказал Головин.
- В нынешнем сезоне Головин принял участие в 15 матчах в чемпионате Франции, в которых записал в свой актив 5 голов и 2 результативные передачи.
- «Монако» занимает 3-е место в Лиге 1 с 33 очками после 17 матчей.
- Головин – уроженец Калтана (Кемеровская область).