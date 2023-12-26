Генсек РФС рассказал о предложении Галицкого по строительству крыш на стадионах в Москве

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопросы по поводу появления крыш на стадионах клубов РПЛ.

– За последние 10 лет при строительстве новых стадионов в России только в Питере решились потратить деньги на установку выдвижной крыши на «Газпром Арене». На ваш взгляд, возможно исправить ситуацию на уже готовых объектах?

– На «Газпром Арене» крыша несет стационарную нагрузку. Наверное, ее можно построить на уже действующих стадионах. Но это повлечет не просто безумные траты, а сверхбезумные. Ведь надо будет еще менять конструктив и внешний облик стадионов.

– Под сверхбезумными тратами вы имеете в виду 3,5 миллиарда рублей, о которых говорил генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов касательно их стадиона? Или считаете, что это обойдется еще дороже?

– Я думаю, что он примерно прав, называя такую сумму. Но полагаю, что это не стоимость такой стационарной крыши, как на «Газпром Арене». То есть, это будет какая-то конструкция, которая действительно будет закрывать стадион.

Но вопрос, сможет ли она защитить от снега или сильного дождя, или ее придется, наоборот, открывать в этот момент. Скорее всего, тут ближе второй вариант. Так что тема актуальная.

Казалось бы, для нашей северной страны об этом изначально могли подумать. Ведь это не надо только «Краснодару», «Сочи» и другим южным клубам, хотя и им иногда надо защищаться от дождя.

Наши клубы выступают с подобными инициативами – насчет крыш. Если какие-то проекты будут рассматриваться и выноситься, РФС, несомненно, будет их поддерживать. И в рамках своих проектов, и в рамках помощи в получении субсидирования со стороны государства.

Но для этого нужны не просто слова, что «мы хотим крышу», а уже проект с детальной проработкой из серии «крыша такая, стоимость равна столько».

– Сейчас «Торпедо» строит стадион без крыши. Из клуба к вам не обращались, когда начинали процесс?

– К ним обращался Галицкий. И предлагал варианты, чтобы в Москве появился хотя бы один такой стадион.

И мы к ним обращались в тот момент. Они, естественно, были не готовы к такому варианту.

Подробнее вам может рассказать об этом Александр Александрович Алаев, общавшийся тогда об этом с «Торпедо». Я присутствовал при разговоре. Насколько понимаю, они были не готовы даже рассматривать такой вариант как опцию.

– Из-за дороговизны?

– Ну, дороговизна, разные другие сложности, увеличение сроков. Не то чтобы было так, что в «Торпедо» сказали: «А давайте сделаем стадион с крышей, но дайте нам денег». До этого разговор даже не дошел.

Реконструкцию стадиона «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова планируют завершить в 2025 году.

Стадион «Газпром Арена», на котором есть раздвижная крыша, был открыт в 2017 году.

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