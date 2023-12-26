Тен Хаг прокомментировал возможную продажу Марсьяля

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопросы о возможности продажи зимой 28-летнего нападающего Антони Марсьяля.

– Марсьяль вернулся в строй или все еще нездоров?

– Он все еще нездоров.

– По поводу его будущего. Все идет к тому, что по окончании сезона его контракт не будет продлен. Есть ли вероятность его продажи в январе?

– Когда будут новости, я, конечно же, сообщу. Но у нас нет такой цели [продавать Марсьяля].