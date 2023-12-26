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    Тен Хаг прокомментировал возможную продажу Марсьяля

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопросы о возможности продажи зимой 28-летнего нападающего Антони Марсьяля.

    – Марсьяль вернулся в строй или все еще нездоров?

    – Он все еще нездоров.

    – По поводу его будущего. Все идет к тому, что по окончании сезона его контракт не будет продлен. Есть ли вероятность его продажи в январе?

    – Когда будут новости, я, конечно же, сообщу. Но у нас нет такой цели [продавать Марсьяля].

    • Контракт Марсьяля с «МЮ» истекает летом.
    • В этом сезоне он провел за команду 19 матчей, забил 2 гола и отдал 1 передачу.
    • «МЮ» занимает 8-е место в АПЛ с 28 очками после 18 матчей.

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    Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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