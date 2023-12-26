Тен Хаг прокомментировал возможную продажу Марсьяля

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопросы о возможности продажи зимой 28-летнего нападающего Антони Марсьяля.
– Марсьяль вернулся в строй или все еще нездоров?
– Он все еще нездоров.
– По поводу его будущего. Все идет к тому, что по окончании сезона его контракт не будет продлен. Есть ли вероятность его продажи в январе?
– Когда будут новости, я, конечно же, сообщу. Но у нас нет такой цели [продавать Марсьяля].
- Контракт Марсьяля с «МЮ» истекает летом.
- В этом сезоне он провел за команду 19 матчей, забил 2 гола и отдал 1 передачу.
- «МЮ» занимает 8-е место в АПЛ с 28 очками после 18 матчей.
Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»