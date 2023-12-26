Экс-игрок «Спартака» Мор назвал клуб, в котором жалеют об увольнении тренера в этом сезоне

Экс‑футболист «Спартака» Эдуард Мор считает, в «Ахмате» поторопились с увольнением Сергея Ташуева с постав главного тренера клуба.

«Где поторопились с увольнением тренера, так это в «Ахмате». Потому что до этого Ташуев провел очень хороший сезон с командой. Потом были объективные проблемы, а Ташуев – тренер фундаментальный, которому нужно создать базу. И в начале сезона команда смотрелась не очень хорошо, но потом команды Ташуева всегда добавляют.

Думаю, сейчас в Грозном сожалеют, что поторопились с тем, что так рано его уволили», – сказал Мор.