Экс-игрок «Спартака» Мор назвал клуб, в котором жалеют об увольнении тренера в этом сезоне

Экс‑футболист «Спартака» Эдуард Мор считает, в «Ахмате» поторопились с увольнением Сергея Ташуева с постав главного тренера клуба.
«Где поторопились с увольнением тренера, так это в «Ахмате». Потому что до этого Ташуев провел очень хороший сезон с командой. Потом были объективные проблемы, а Ташуев – тренер фундаментальный, которому нужно создать базу. И в начале сезона команда смотрелась не очень хорошо, но потом команды Ташуева всегда добавляют.
Думаю, сейчас в Грозном сожалеют, что поторопились с тем, что так рано его уволили», – сказал Мор.
- «Ахмат» в прошлом сезоне РПЛ занял пятое место, повторив лучший результат в истории клуба.
- В середине августа клуб объявил о расторжении контракта с тренером после серии неудачных результатов, Ташуева сменил Мирослав Ромащенко.
- Сам Ташуев через некоторое время возглавил «Факел».
- Воронежский клуб сейчас занимает 11-е место в РПЛ с 21 очком.
Источник: «Матч ТВ»