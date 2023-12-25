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    Мостовой оценил мнение Заремы по поводу Промеса и Абаскаля

    Александр Мостовой прокомментировал отдельные тезисы из интервью Заремы Салиховой.

    – По словам Салиховой, Квинси Промес – по-прежнему лучший в «Спартаке». Вы с ней согласны?

    – Давайте так: не вы с ней, а она должна быть согласна с тем, что мы говорим! Зарема – молодец, она многое стала понимать, потому что она читает высказывания сильных в прошлом футболистов.

    У нее в голове это все откладывается. Конечно, Промес и для меня тоже лучший. Я про Квинси говорил еще пять лет назад.

    – Она назвала провалом года Абаскаля. Это так?

    – Если она так считает, значит, у нее такое мнение. Мои мысли про Абаскаля вы слышали еще полтора года назад.

    – Она сказала, что смена тренера – это большая ответственность, на которую не все готовы пойти, потому что тренер – это священная корова, в том числе и в «Спартаке»?

    – В «Спартаке» за последние десять лет кто-то попытался посчитать, сколько тренеров, помощников, и сколько близких к помощникам людей поменялось. Где-то за 60, по-моему.

    Какого-то там взяли на должность спортивного директора. Да отстаньте вы уже, смешно смотреть! Где они их откапывают, как?!

    – Пришeл Томаш Амарал с опытом работы в «Бенфике»...

    – Они приходили, зарабатывали, работали и уезжали. До сих пор удивляюсь, когда мне сказали, что в академии имени Федора Черенкова, которого я ещe застал играющим, главным был кто-то из Алжира. Это просто безобразие!

    • «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.
    • В активе москвичей 30 очков в 18 турах.
    • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 8 баллов.

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    Источник: Metaratings

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