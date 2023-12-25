Зарема определила провал года в российском футболе – он из «Спартака»

Зарема Салихова критично отозвалась о работе главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

– Кто стал провалом года [в российском футболе]?

– Увы, но Абаскаль. Упущенное второе место, вылет из Кубка от «Акрона», явный недобор очков в первой половине сезона.

Но провал тренера – это коллективный или, как теперь говорят, корпоративный провал. Возможно, будь рядом с ним толковый спортивный директор и опытный футбольный гендиректор, тренерских ошибок было бы меньше.

– Вам интересно было бы с ним сейчас пообщаться?

– Думаю, я бы не позволила ему «улететь в стратосферу», но и не взвалила бы на него полномочия спортивного директора. Как только тренер начинает «включать менеджера», это моментально сказывается на результате на поле.

Абаскаль – умный тренер, но заигрался не в свои игры. Весной посмотрим, сделает ли выводы, как проведет зимние сборы на этот раз.

– Ваш прогноз – он доработает этот сезон?

– Думаю, что доработает. Так как смена тренера – большая ответственность, на которую не все готовы пойти.

Если даже Эшуорта убрать страшно, то тренер – священная корова, тем более, новые руководители переподписали его на очень выгодных (для него) условиях.