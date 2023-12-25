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    • Зарема определила провал года в российском футболе – он из «Спартака»

    Зарема определила провал года в российском футболе – он из «Спартака»

    Зарема Салихова критично отозвалась о работе главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

    – Кто стал провалом года [в российском футболе]?

    – Увы, но Абаскаль. Упущенное второе место, вылет из Кубка от «Акрона», явный недобор очков в первой половине сезона.

    Но провал тренера – это коллективный или, как теперь говорят, корпоративный провал. Возможно, будь рядом с ним толковый спортивный директор и опытный футбольный гендиректор, тренерских ошибок было бы меньше.

    – Вам интересно было бы с ним сейчас пообщаться?

    – Думаю, я бы не позволила ему «улететь в стратосферу», но и не взвалила бы на него полномочия спортивного директора. Как только тренер начинает «включать менеджера», это моментально сказывается на результате на поле.

    Абаскаль – умный тренер, но заигрался не в свои игры. Весной посмотрим, сделает ли выводы, как проведет зимние сборы на этот раз.

    – Ваш прогноз – он доработает этот сезон?

    – Думаю, что доработает. Так как смена тренера – большая ответственность, на которую не все готовы пойти.

    Если даже Эшуорта убрать страшно, то тренер – священная корова, тем более, новые руководители переподписали его на очень выгодных (для него) условиях.

    • «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.
    • В активе москвичей 30 очков в 18 турах.
    • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 8 баллов.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 13:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7145

      Питерский князь 37 минут назад

      Пока баба из плейбоя будет главным специалистом в срамтаке, дела там так и будут идти, порнуха!

      0
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      Рейтинг: +1704

      Цугундeр 1 час назад

      "Возможно, будь рядом с ним толковый спортивный директор и опытный футбольный гендиректор, тренерских ошибок было бы меньше."
      Ехидный смех "инфобашкира" за кадром..))

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