«Зенит» предложил 11,7 миллиона за обладателя «бронзового мяча» прошедшего клубного ЧМ

Правый вингер «Флуминенсе» Джон Ариас может в скором времени стать игроком «Зенита».

Петербургский клуб готов заплатить за него 63 миллиона бразильских реалов (около 11,7 млн евро).

Это единственное реальное предложение, которое есть у «Флуминенсе» на сегодняшний день.

Рыночная стоимость Ариаса – 10 миллионов евро.

Он во «Флуминенсе» с августа 2021 года, провел 143 матча, забил 29 голов и сделал 34 ассиста.

На прошедшем клубном ЧМ бразилец получил «бронзовый мяч». Его признали третьим лучшим игроком турнира после Родри и Кайла Уокера (оба – «Манчестер Сити»).

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