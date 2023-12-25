«Зенит» предложил 11,7 миллиона за обладателя «бронзового мяча» прошедшего клубного ЧМ

Правый вингер «Флуминенсе» Джон Ариас может в скором времени стать игроком «Зенита».

Петербургский клуб готов заплатить за него 63 миллиона бразильских реалов (около 11,7 млн евро).

Это единственное реальное предложение, которое есть у «Флуминенсе» на сегодняшний день.