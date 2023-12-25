Ивич эмоционально высказался о бомбардировках Югославии

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич поделился воспоминаниями о войне в Югославии.

– Думаю, что в Сербии нет ни одной семьи, которую не затронула бы война. Как она коснулась вас?

– То, что случилось с моей страной – большая несправедливость. Я никогда этого не забуду. Много плохих вещей произошло в прошлом. Я был частью этого.

В 1999 году я несколько месяцев жил под обстрелами в Белграде. Это была война могущественной НАТО с одной небольшой страной. Но сербы могут гордиться тем периодом. Я не буду обсуждать политику, но мы гордые люди. Уверен, что мы были на правильной стороне истории.

Хотя я понимаю, что у каждого своя история, что она может быть рассказана по-разному. Сейчас мне 47 лет, я понимаю многие вещи после того, что случилось. Но мне хочется верить, что мир начал меняться в лучшую сторону. Мы знаем, что сейчас происходит в мире, и очень важно, в какую сторону это развернeтся в ближайшие годы.

– Каково это – жить под обстрелами?

– Страшно, опасно и странно. Бомбы же прилетали не только по местам нахождения военных, но и по обычным зданиям, по посольствам. Однажды разбомбили посольство Китая. Я это прекрасно запомнил, потому что это был мой день рождения.

Я отмечал его в ресторане, а в здание посольства в пятистах метрах прилетела бомба. Никогда не смогу это забыть.

Бывало так, что бомбeжка начиналась в два ночи и заканчивалась под утро. И при этом снарядов было столько, что ночью казалось, что на улице день – настолько было светло. Это шрам на нашем сердце.

Уверен, если сейчас найти людей, которые принимали решения обо всeм этом, и спросить их: зачем они это делали, то им станет стыдно за самих себя.

– Как вы изменились после этого?

– Жизнь продолжается, надо быть сильным, искать пути решения проблем. Сербы – смелые люди, мы любим нашу страну. Я знаю, что вы, русские, любите Сербию, а мы любим вас.

Уверен, многие россияне, которые сейчас живут в Сербии, чувствуют себя как дома. Это здорово. Так и должно быть – между всеми нациями должны быть наведены мосты, должно быть нормальное общение. Надеюсь, что мы к этому придeм.

Какой футболист на фото? Попробуйте верно ответить за 6 попыток