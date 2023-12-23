Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Севильи» 4-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 декабря 2023, в 18:15 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Атлетико»: Облак, Хименес, Аспиликуэта, Витсель, Де Пауль, Коке, Лино, Молина, Рече, Гризманн, Мората.

Главный тренер: Диего Симеоне

«Севилья»: Дмитрович, Рамос, Гудель, Салас, Педроса, Сусо, Ракитич, Сумаре, Санчес, Окампос, Эн-Несери.

Главный тренер: Кике Санчес Флорес

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Севилья»