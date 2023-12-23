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    • «Атлетико» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 декабря 2023

    «Атлетико» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Севильи» 4-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 декабря 2023, в 18:15 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Атлетико»: Облак, Хименес, Аспиликуэта, Витсель, Де Пауль, Коке, Лино, Молина, Рече, Гризманн, Мората.

    Главный тренер: Диего Симеоне

    «Севилья»: Дмитрович, Рамос, Гудель, Салас, Педроса, Сусо, Ракитич, Сумаре, Санчес, Окампос, Эн-Несери.

    Главный тренер: Кике Санчес Флорес

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико»«Севилья»

    Атлетико-Севилья смотреть онлайн 23 декабря

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    Источник: «Бомбардир»

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