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    • «Атлетико» – «Севилья»: прогноз на матч 4-го тура испанской Примеры, 23 декабря

    «Атлетико» – «Севилья»: прогноз на матч 4-го тура испанской Примеры, 23 декабря

    В субботу, 23 декабря, в рамках 4 тура Примеры состоится встреча между «Атлетико» и «Севильей». Начало матча запланировано на 18:15 по московскому времени.

    «Атлетико»

    «Атлетико» занимает 4 место в турнирной таблице Примеры с 35 очками после 17 сыгранных матчей. У команды 11 побед, 2 ничьи и 4 поражения. Игроки «Атлетико» забили 35 голов и пропустили 19 мячей.

    «Севилья»

    «Севилья» находится на 15 строчке таблицы с 16 очками после 17 туров. У команды 3 победы, 7 ничьих и 7 поражений. «Севилья» забила 23 гола и пропустила 24 мяча.

    Личные встречи

    Последние пять встреч между «Атлетико» и «Севильей» завершились следующим образом:

    • 06.08.23 «Атлетико Мадрид» – «Севилья» 1:1;
    • 04.03.23 «Атлетико Мадрид» – «Севилья» 6:1;
    • 01.10.22 «Севилья» – «Атлетико Мадрид» 0:2;
    • 15.05.22 «Атлетико Мадрид» – «Севилья» 1:1;
    • 18.12.21 «Севилья» – «Атлетико Мадрид» 2:1.

    • Прогноз на матч «Атлетико» – «Севилья»

    Хозяева выглядят фаворитами предстоящей встречи. Команда Симеоне наверняка обыграет соперника, впрочем, вряд ли обойдется без пропущенных голов. Наш прогноз на игру – победа «Атлетико» (1.69), обе забьют (1.77), тотал меньше 2.5 (2.15).

    Источник: Бомбардир

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