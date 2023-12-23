Смотреть прямую трансляцию матча «Фрозиноне» и «Ювентус», 17 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 декабря 2023, в 14:30 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Фрозиноне»: Турати, Романьоли, Гарритано, Лирола, Монтериси, Lusuardi, Брешианини, Джелли, Суле, Барренечеа, Жоржи.
Главный тренер: Эусебио Ди Франческо
«Ювентус»: Щенсны, Бремер, Данило, Сандро, Локателли, Костич, Маккенни, Рабьо, Камбьязо, Милик, Йылдыз
Главный тренер: Массимилиано Аллегри
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фрозиноне» – «Ювентус»
- Матч покажет «МАТЧ! Футбол 1».
- Игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: Спортбокс