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    • «Фрозиноне» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 декабря 2023

    «Фрозиноне» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Фрозиноне» и «Ювентус», 17 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 декабря 2023, в 14:30 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Фрозиноне»: Турати, Романьоли, Гарритано, Лирола, Монтериси, Lusuardi, Брешианини, Джелли, Суле, Барренечеа, Жоржи.

    Главный тренер: Эусебио Ди Франческо

    «Ювентус»: Щенсны, Бремер, Данило, Сандро, Локателли, Костич, Маккенни, Рабьо, Камбьязо, Милик, Йылдыз

    Главный тренер: Массимилиано Аллегри

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фрозиноне»«Ювентус»

    Источник: Спортбокс

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