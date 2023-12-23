Экс-президент РФС предсказал реакцию УЕФА на требование Украины отменить матч России с Сербией

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков назвал «жестом отчаяния» попытку Украины сорвать мартовскую игру сборной России.

Россияне должны 21 марта принять в Москве сборную Сербии.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась в Футбольный союз Сербии, а также в ФИФА и УЕФА.

Они настаивают на необходимости принятия мер «для предотвращения жестов поддержки России путем привлечения ее команд к международным матчам».

«УЕФА вообще не обратит внимание [на письмо УАФ]. Было решение УЕФА, которое касалось только официальных матчей. А это товарищеская встреча. Она никакого отношения к ограничительным мерам не имеет.

Поэтому это жест отчаяния, не более. Я думаю, УЕФА это неинтересно. Там заявят, что это не запрещено. А ФИФА вообще к этому отношения не имеет», – сказал Колосков.

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