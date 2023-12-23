Экс-президент РФС предсказал реакцию УЕФА на требование Украины отменить матч России с Сербией

Очевидно, что УЕФА разрешением провести товарищеский матч с Сербией даёт сигнал, что нужно договариваться, а не быковать. При всей моей симпатии к Украине... Чтобы гнуть свой линию, нужно быть сильным, чего Украина не может без посторонней помощи. Можно было пыжиться до начала известных событий, а сейчас это глупо и смешно.
Бывший президент РФС Вячеслав Колосков назвал «жестом отчаяния» попытку Украины сорвать мартовскую игру сборной России.
- Россияне должны 21 марта принять в Москве сборную Сербии.
- Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась в Футбольный союз Сербии, а также в ФИФА и УЕФА.
- Они настаивают на необходимости принятия мер «для предотвращения жестов поддержки России путем привлечения ее команд к международным матчам».
«УЕФА вообще не обратит внимание [на письмо УАФ]. Было решение УЕФА, которое касалось только официальных матчей. А это товарищеская встреча. Она никакого отношения к ограничительным мерам не имеет.
Поэтому это жест отчаяния, не более. Я думаю, УЕФА это неинтересно. Там заявят, что это не запрещено. А ФИФА вообще к этому отношения не имеет», – сказал Колосков.