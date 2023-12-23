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    • Экс-президент РФС предсказал реакцию УЕФА на требование Украины отменить матч России с Сербией

    Экс-президент РФС предсказал реакцию УЕФА на требование Украины отменить матч России с Сербией

    Бывший президент РФС Вячеслав Колосков назвал «жестом отчаяния» попытку Украины сорвать мартовскую игру сборной России.

    • Россияне должны 21 марта принять в Москве сборную Сербии.
    • Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась в Футбольный союз Сербии, а также в ФИФА и УЕФА.
    • Они настаивают на необходимости принятия мер «для предотвращения жестов поддержки России путем привлечения ее команд к международным матчам».

    «УЕФА вообще не обратит внимание [на письмо УАФ]. Было решение УЕФА, которое касалось только официальных матчей. А это товарищеская встреча. Она никакого отношения к ограничительным мерам не имеет.

    Поэтому это жест отчаяния, не более. Я думаю, УЕФА это неинтересно. Там заявят, что это не запрещено. А ФИФА вообще к этому отношения не имеет», – сказал Колосков.

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    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 08:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +613

      aldo conte 2 минуты назад

      Очевидно, что УЕФА разрешением провести товарищеский матч с Сербией даёт сигнал, что нужно договариваться, а не быковать. При всей моей симпатии к Украине... Чтобы гнуть свой линию, нужно быть сильным, чего Украина не может без посторонней помощи. Можно было пыжиться до начала известных событий, а сейчас это глупо и смешно.

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      Рейтинг: +17601

      Алексей З 1 час назад

      Как бы это объяснить местным длббам, которых упоминание Украины вводит в транс.
      В Украине хватает своих Скабеевых и Соловьёвых, от того и появляются подобные обращения в различные организации.
      70 лет совместного существования даром не прошли, действия бюрократии одни и теже.
      Родственные души !!! Только редкий мудак мог начать кровопролитие между " родственными душами ".

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