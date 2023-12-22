Бекхэм прокомментировал трансфер Суареса в «Интер Майами»

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм оценил переход в команду уругвайского нападающего Луиса Суареса.

«Мы рады, что футболист такого качества и страсти к игре, как Луис, присоединился к нашему клубу. Он присоединяется к команде, которая вдохновляет новое поколение, и мы с нетерпением ждем, когда он выйдет на поле вместе с бывшими партнерами по команде и молодыми игроками из нашей академии», – сказал Бекхэм.

Соглашение Суареса с «Интер Майами» рассчитано на сезон-2024.

В декабре у 36-летнего уругвайца истек контракт с «Гремио».

В сезоне бразильской Серии А у Суареса 32 матча, 15 голов, 11 передач.

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