Бекхэм прокомментировал трансфер Суареса в «Интер Майами»

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм оценил переход в команду уругвайского нападающего Луиса Суареса.

«Мы рады, что футболист такого качества и страсти к игре, как Луис, присоединился к нашему клубу. Он присоединяется к команде, которая вдохновляет новое поколение, и мы с нетерпением ждем, когда он выйдет на поле вместе с бывшими партнерами по команде и молодыми игроками из нашей академии», – сказал Бекхэм.