Топ-10 французских игроков за всю историю по версии FourFourTwo

Издание FourFourTwo составило рейтинг лучших футболистов в истории Франции. Десятка выглядит так.
1. Зинедин Зидан («Бордо», «Ювентус», «Реал»).
2. Мишель Платини («Нанси», «Сент-Этьен», «Ювентус»).
3. Тьерри Анри («Монако», «Арсенал», «Барселона»).
4. Патрик Виейра («Арсенал», «Ювентус», «Интер»).
5. Эрик Кантона («Манчестер Юнайтед»).
6. Лилиан Тюрам («Монако», «Ювентус», «Барселона»).
7. Марсель Десайи («Нант», «Милан», «Челси»).
8. Килиан Мбаппе («Монако», «ПСЖ»).
9. Карим Бензема («Лион», «Реал», «Аль-Иттихад»).
10. Франк Рибери («Марсель», «Бавария»).
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Источник: FourFourTwo