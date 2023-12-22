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    Гарре сравнил тренировки Осинькина и Гвардиолы

    Футболист «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре рассказал о работе с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

    «С Хосепом у меня было две предсезонки, мне у него всe понравилось. Гвардиола и весь его тренерский штаб всегда были рядом. Это было самым главным для меня. Они всегда хотели помочь, хотели дать какую-то дополнительную информацию, чтобы мне было проще развиваться как игроку.

    Но потом я ушeл в другой клуб и не знал, надо ли отправлять сообщение, но мой отец настоял, поэтому я поздравил его с днeм рождения. Плюс поблагодарил его за всe, что он сделал для меня. Пеп ответил в милой манере, что следил за мной в Аргентине. Тогда у меня как раз выдался хороший старт в чемпионате. Мы отлично пообщались, мне очень запомнился этот разговор.

    Есть ли что-то общее в тренировочном процессе у Игоря Осинькина и Гвардиолы? Я бы сказал, что они оба близки к футболистам в плане тактики. Они всегда пытаются объяснять так, чтобы игроки на 100 процентов все понимали», – сказал аргентинец.

    • Гарре был в системе «Сити» в 2016-2020 годах.
    • Затем он вернулся в Аргентину.
    • Сейчас Гарре интересуются в Серии А.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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