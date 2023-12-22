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Гарре сравнил тренировки Осинькина и Гвардиолы

22 декабря 2023, 08:30
1

Футболист «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре рассказал о работе с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

«С Хосепом у меня было две предсезонки, мне у него всe понравилось. Гвардиола и весь его тренерский штаб всегда были рядом. Это было самым главным для меня. Они всегда хотели помочь, хотели дать какую-то дополнительную информацию, чтобы мне было проще развиваться как игроку.

Но потом я ушeл в другой клуб и не знал, надо ли отправлять сообщение, но мой отец настоял, поэтому я поздравил его с днeм рождения. Плюс поблагодарил его за всe, что он сделал для меня. Пеп ответил в милой манере, что следил за мной в Аргентине. Тогда у меня как раз выдался хороший старт в чемпионате. Мы отлично пообщались, мне очень запомнился этот разговор.

Есть ли что-то общее в тренировочном процессе у Игоря Осинькина и Гвардиолы? Я бы сказал, что они оба близки к футболистам в плане тактики. Они всегда пытаются объяснять так, чтобы игроки на 100 процентов все понимали», – сказал аргентинец.

  • Гарре был в системе «Сити» в 2016-2020 годах.
  • Затем он вернулся в Аргентину.
  • Сейчас Гарре интересуются в Серии А.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Крылья Советов Гарре Бенхамин Гвардиола Хосеп Осинькин Игорь
Комментарии (1)
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Игорь N5
1703345057
Наблюдая за тем, какого низкого уровня переводчики обслуживают в РПЛ иностранных тренеров, не удивлюсь, если выяснится, что или корреспонденту не хватило знаний, чтобы донести до футболиста суть вопроса, или переводчику футболиста не хватило знаний, чтобы грамотно передать футболисту суть вопроса корреспондента. Но очевидно, что футболист не понял сути вопроса, и поэтому ответил как бы на какой-то другой вопрос.
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