Гарре сравнил тренировки Осинькина и Гвардиолы

Футболист «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре рассказал о работе с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

«С Хосепом у меня было две предсезонки, мне у него всe понравилось. Гвардиола и весь его тренерский штаб всегда были рядом. Это было самым главным для меня. Они всегда хотели помочь, хотели дать какую-то дополнительную информацию, чтобы мне было проще развиваться как игроку.

Но потом я ушeл в другой клуб и не знал, надо ли отправлять сообщение, но мой отец настоял, поэтому я поздравил его с днeм рождения. Плюс поблагодарил его за всe, что он сделал для меня. Пеп ответил в милой манере, что следил за мной в Аргентине. Тогда у меня как раз выдался хороший старт в чемпионате. Мы отлично пообщались, мне очень запомнился этот разговор.

Есть ли что-то общее в тренировочном процессе у Игоря Осинькина и Гвардиолы? Я бы сказал, что они оба близки к футболистам в плане тактики. Они всегда пытаются объяснять так, чтобы игроки на 100 процентов все понимали», – сказал аргентинец.