Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • В Суперлиге ответили, возможно ли участие российских клубов в турнире

    В Суперлиге ответили, возможно ли участие российских клубов в турнире

    Компания A22, занимающаяся проектом Суперлиги, дала комментарий по поводу возможного участия клубов из России.

    «Сегодня мы представили новое предложение о проведении европейских клубных соревнований как для мужчин, так и для женщин.

    В ближайшие недели мы обсудим это предложение со всеми заинтересованными клубами по всей Европе.

    Клубы-участники сами решат, каковы будут окончательные критерии допуска к соревнованиям«, – заявили в компании.

    • На сегодняшний день в проекте Суперлиги остаются только «Реал» и «Барселона».
    • Старт нового турнира запланирован на лето 2025 года.
    • В нем должны участвовать 60-80 клубов, которые разделят на 3 дивизиона.

    Новости по теме
    Реакция «Зенита» на возрождение проекта Суперлиги
    В Госдуме отреагировали на требование Украины отменить матч России с Сербией 2
    «Оренбург» согласовал аренду защитника «Ростова»
    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:30
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+