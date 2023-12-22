В Суперлиге ответили, возможно ли участие российских клубов в турнире

Компания A22, занимающаяся проектом Суперлиги, дала комментарий по поводу возможного участия клубов из России.

«Сегодня мы представили новое предложение о проведении европейских клубных соревнований как для мужчин, так и для женщин.

В ближайшие недели мы обсудим это предложение со всеми заинтересованными клубами по всей Европе.

Клубы-участники сами решат, каковы будут окончательные критерии допуска к соревнованиям«, – заявили в компании.